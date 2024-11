Juan Fernando Quintero no se guardó nada y habló de Néstor Lorenzo: sorpresivas declaraciones

Juan Fernando Quintero es el hombre del momento en el fútbol sudamericano. El volante antioqueño lideró a Racing al título de la Copa Sudamericana 2024 para ponerle fin a una sequía internacional de 36 años. El virtuoso mediocampista habló de Néstor Lorenzo, quien le empezó a dar más oportunidades en la Selección Colombia.

Quintero Paniagua brilló con el cuadro de Avellaneda, que venció 3-1 a Cruzeiro en Asunción para conquistar 'la otra parte de la gloria'. Con su doblete a Corinthians en la semifinal y su asistencia en la final, el exjugador de Independiente Medellín se ganó el corazón de la afición de la 'Academia'.

Su buen nivel le permitió ser titular con la 'tricolor' en el duelo contra Uruguay. 'Juanfer' se reportó con un golazo de tiro libre, que ilusionó a Colombia entera. A pesar de que el resultado no fue el esperado, el futbolista nacido en Medellín dio una exhibición en Montevideo. Quintero llenó de elogios a Lorenzo, quien no la ha tenido fácil por el buen momento de James Rodríguez con la 'amarilla'.

¿Qué dijo Juan Fernando Quintero sobre Néstor Lorenzo?

"A Néstor Lorenzo lo conozco hace doce años, cuando fui a mi primera convocatoria con José Néstor Pékerman. Hasta el día de hoy sigue siendo la misma persona, es muy humilde, muy humano, muy preparado. Las veces que no he ido a la Selección Colombia, me ha dicho: 'te quiero mucho pero no estás en condiciones, veo gente mejor'", empezó diciendo 'Juanfer', en una entrevista con ESPN.

"Eso es lo que uno espera, transparencia. Es un tipo muy correcto. Él me vio jugar en Atlético Nacional y ahí empezó el seguimiento para llevarme a la Selección. Va a tener mucho éxito (en Colombia) y está preparado para llevarnos al mejor nivel", concluyó la estrella de la 'Academia'.

Los números de Juan Fernando Quintero con Néstor Lorenzo

El exjugador de Porto y Pescara ha jugado 10 de los 32 que ha dirigido Néstor Lorenzo. Están repartidos de la siguiente manera:

3 amistosos: Paraguay (63' minutos), Rumanía (17') y Estados Unidos (19').

Paraguay (63' minutos), Rumanía (17') y Estados Unidos (19'). 4 de Eliminatorias Sudamericanas: Chile (19'), Chile (4'), Uruguay (72') y Ecuador (31').

Chile (19'), Chile (4'), Uruguay (72') y Ecuador (31'). 3 de Copa América: Paraguay (1'), Panamá (17') y Argentina (30').

Lleva tres asistencias y un gol en esta etapa.