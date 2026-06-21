Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio sobre las elecciones en Colombia: ¿reveló su voto?

Este 21 de junio, desde las 8:00 de la mañana, los ciudadanos asistirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de Colombia.

Los candidatos que se encuentran en la segunda vuelta son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que tienen la ilusión de asumir el mandato desde el 7 de agosto de 2026.

Estas elecciones en Colombia tienen un alto grado de importancia para el futuro del país y han convocado a un gran número de votantes. Por lo tanto, en medio de esa coyuntura, Juan Guillermo Cuadrado, el histórico jugador que hizo parte de la Selección Colombia, dejó una importante reflexión en sus redes sociales. ¿Cuál fue?

Esto dijo Juan Guillermo Cuadrado justo antes de que iniciara la segunda vuelta presidencial en Colombia

En la mañana de este 21 de junio, en una historia de Instagram, Juan Guillermo Cuadrado publicó una foto de unas banderas de Colombia en un estadio y manifestó lo siguiente:

"Hoy es el día, mi gente. Como dice nuestro himno: comprender las palabras del que murió en la cruz", inició escribiendo.

"Dios bendiga a Colombia", concluyó.

¿Hasta qué hora se puede votar en Colombia durante la segunda vuelta?

Tal y como está estipulado en la ley, los colombianos podrán ejercer su voto hasta las 4:00 de la tarde.

Posteriormente, comenzará el respectivo conteo en cada una de las mesas habilitadas y, en un lapso aproximado de dos a tres horas, habrá noción de quién será el nuevo presidente del país.

Es importante recordar que las personas cuentan con medio día laboral de descanso por hacerse presente en las urnas y votar.

Mientras tanto, los ciudadanos que son jurados de votación tienen derecho a un día libre.

No obstante, también es fundamental tener presente que se debe contar con el certificado electoral para hacer efectivo ese tiempo de descanso.