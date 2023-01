Juan Pablo Ángel y la ausencia de su hijo en el Sudamericano: "Me causó mucho dolor"

La Selección Colombia debutará esta noche frente a Paraguay en el Sudamericano Sub-20 que otorgará cuatro cupos al Mundial de la categoría que se disputará en Indonesia entre mayo y junio de este año y aún sin jugar, ya hay una polémica que ha sacudido al equipo durante las últimas dos semanas.

Desde que se conoció la lista de 23 jugadores convocados por Héctor Cárdenas, gran parte de la opinión pública ha reclamado con fuerza la ausencia de Tomás Ángel, habitual dentro del proceso de la selección e incluso capitán en el torneo Maurice Revello (antiguo Esperanzas de Toulon) que se jugó en junio de 2022.

Juan Pablo Ángel defiende a su hijo Tomás

En diálogo con ESPN, Juan Pablo Ángel, histórico exfutbolista y papá de Tomás, se refirió a la situación y reveló que lejos de entender la decisión del entrenador, ha sido un golpe duro dentro de la familia y sobre todo en el ánimo del joven delantero de 19 años.

"Como papá me causó mucho dolor, me causó mucha sorpresa pero creo que en este camino de educación uno simplemente es un vehículo de soporte para los hijos, es ayudarlo con algunas de las experiencia que también tuve yo o que la mayoría de los que hemos interactuado con esta profesión sabemos que no es fácil, que estas cosas pasan, las maneras, claramente como papá, no me gustaron, no soy neutro en la ecuación pero al final entre más rápido se digiera por parte de Tomas, mientras más rápido enfoque sus esfuerzos y sus ambiciones en el siguiente objetivo va a ser más fácil superar estos momentos difíciles que se han ido presentando", dijo.

La semana pasada, Héctor Cárdenas explicó que su no llamado a Tomás Ángel se debió a la falta de minutos en Atlético Nacional. De hecho, desde hace unas semanas se viene especulando con la posibilidad de que el jugador salga cedido a préstamo a otro equipo y Águilas Doradas se ha mencionado como opción, pero no se ha podido concretar.

"La falta de competencia en el último semestre fue una situación que vivió dentro de todo el semestre y no cambió, pero hizo parte hasta la última convocatoria, entonces, que ese argumento haya sido el final tampoco creo que fue el correcto", fue la queja del exgoleador de Aston Villa.

"Estar en Nacional tiene un valor importante"

Sobre una salida del 'verdolaga', Juan Pablo comentó que "yo soy papá antes de cualquier cosa, si alguna de mis experiencias le puede servir a él de apoyo, claramente, pero esta es su carrera y él la tiene muy claro. La decisión de estar en Atlético Nacional es una decisión de Tomas no es una decisión mía, él la ha querido por su amor por el equipo, por su aprecio y es un deseo que tiene de destacarse, de escribir su nombre en la historia de Nacional".

Continuidad la misma línea, Juan Pablo Ángel argumentó que la poca continuidad de Tomás es más bien común en un jugador de corta edad como él y más aún en un equipo grande como Atlético Nacional. Antes bien, lo que se debería valorar en este caso debería ser la experiencia de entrenarse día a un alto nivel en el 'verdolaga'.

“Lugo la forma cómo se hizo no era la correcta porque Tomas hizo parte de todo este proceso, el no jugar en Atlético Nacional también es más complejo y creo que Víctor Aristizábal y Faustino Asprilla lo pueden entender, jugar en un equipó grande es más complejo para un chico joven pero el día a día también tiene un peso importante, entrenarse con la presión de Nacional, con lo que significa sobresalir en Nacional, eso también tiene un valor importante", concluyó.