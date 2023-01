"La tristeza es enorme": Tomás Ángel rompió el silencio tras su ausencia en el Sudamericano

La ausencia de Tomás Ángel en la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para el Sudamericano de la categoría ha generado todo tipo de comentarios entres todos los relacionados con el balompié nacional, teniendo en cuenta que el delantero de Atlético Nacional es el goleador del equipo desde el inicio del proceso y su ausencia dejó varias dudas de los directivos.

Con el fin de aclarar todos los rumores y dejar todos los comentarios atrás, Tomás Ángel rompió en silencio y explicó las razones que le dieron en el cuerpo técnico de Colombia por su no convocatoria al equipo cafetero, asegurando que su poca continuidad con el verde antioqueño lo dejó por fuera del torneo continental.

“Nadie va a sentir más tristeza que yo de mi ausencia porque estuve desde el principio con todo el proceso, siendo figura y siendo campeón en una situación en Chile. La respuesta final que me dan es mis minutos, mi tiempo de juego en Atlético Nacional. Es algo que yo no puedo manejar”, afirmó el jugador de Atléticos Nacional en rueda de prensa.

De igual forma, confesó que tenía la ilusión de poder tener una buena participación en el torneo con el equipo colombiano, pero que su ausencia en el equipo de Héctor Cárdenas le ha causado una gran tristeza y un fuerte golpe en su carrera deportiva.

“La tristeza es enorme. Yo me venía preparando estos dos años para esa gran competición, que al fin y al cabo les abre puertas a todos”, agregó el delantero colombiano.

No piensa en el futuro

Además, agregó que su cabeza se encuentra concentrada en lo que es Atlético Nacional y a la expectativa de lo que hagan sus compañeros en el Sudamericano y esperando una posible convocatoria de la Selección para una posible clasificación al Mundial de la categoría, el cual se disputará entre mayo y junio del 2023.

“Obviamente, quisiera estar en un mundial, estar de nuevo con la Selección porque es mi país, algo por lo que yo juego. Juego por mí y por mi país, por nadie más. Está en mi cabeza, pero no es algo en lo que me quiera enfocar todavía porque falta mucho y ver cómo les va a los compañeros en el Sudamericano”, aseguró Tomás Ángel.

Por último, afirmó que quiere seguir en Atlético Nacional y poder hacer historia durante esta temporada, hacer goles y dejar su nombre marcado en los libros del equipo antioqueño.

“Con el pasar de los entrenos y los días, me voy consolidando más en el equipo y (Autuori) me va viendo cosas que con los pasados técnicos no me daban tanto valor. Yo creo que eso es algo que me ha hecho cogerle mucho cariño y obviamente querer retribuirle la confianza”, finalizó el delantero.