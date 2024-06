Las grandes ausencias que tendrá la Copa América en su edición 2024

Para nadie es un secreto que la Copa América es uno de los torneos más importantes del fútbol mundial, haciendo que millones de seguidores centren sus miradas en lo que será edición del 2024, la cual va a reunir grandes figuras del fútbol sudamericano, pero que también tendrá la ausencia de varios jugadores.

Sin ninguna duda, la ausencia que más brilla en la Copa América en su edición 2024 es la de Neymar, quien sufrió algunas lesiones en meses anteriores y que hicieron que el exjugador del Barcelona no fuera tenido en cuenta por Dorival Junior, quien tendrá su primer reto con la selección carioca.

Jugadores que no estarán en la Copa América

Una de las selecciones que tendrá grandes ausencias en la Copa América es la Selección Colombia, quien dentro de sus convocados no cuenta con Radamel Falcao García, máximo goleador del equipo nacional, y Juan Guillermo Cuadrado, quien no fue tenido en cuenta por Lorenzo para lo que será el torneo internacional.

Otra de las selecciones que no podrá disfrutar de sus figuras es Uruguay, que no tendrá dentro de sus convocados a Edinson Cavani, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer a todos sus seguidores que no se vestirá más la camiseta celeste durante su carrera profesional.

Además de los jugadores en mención, otro de los jugadores que no estará en este torneo internacional es Paulo Dybala, quien, sorprendido por su ausencia en la convocatoria de la Selección Argentina, sobre todo que el volante era una de las piezas claves de Scaloni en el plantel durante el Mundial 2022.

Jugadores ausentes de Chile, Costa Rica y México en la Copa América

Otra de las grandes ausencias que tendrá la Copa América es la de Keylor Navas, quien no fue tenido en cuenta por Gustavo Alfaro para lo que será el torneo internacional, donde tendrá que enfrentar la Selección de Brasil, Paraguay y Colombia.

Los nombres de Gary Medel, Arturo Vidal y Raúl Jiménez son otros que no fueron tenidos en cuenta por sus respectivos entrenadores para lo que será la Copa América.