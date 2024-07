Jugadores de Brasil preocupados por el juego contra la Selección Colombia: “Es una piedra en el zapato”

El gran rendimiento mostrado por la Selección Colombia durante los últimos años ha hecho que el equipo de Néstor Lorenzo tenga un gran reconocimiento a nivel internacional, pues así lo ha dado a conocer Bruno Guimarães, volante de la Selección de Brasil y quien desde ya comienza a palpitar lo que será el juego por la Copa América.

En rueda de prensa previo al partido entre la Selección de Brasil contra la Selección Colombia, el volante Bruno Guimarães elogió el gran trabajo que ha realizado el combinado nacional desde que Néstor Lorenzo tomó el mando de la ‘tricolor’, dejando claro se podrían convertir en una piedra en el zapato en el juego de cierre del grupo D de la Copa América.

Jugador de Brasil ante los pies de la Selección Colombia

“Para ser sincero, no me preocupa demasiado cómo van a plantear el partido. Tenemos que ganar sea como sea. Tienen jugadores que individualmente pueden decidir el partido, como James y Luis Díaz. Creo que va a ser una gran prueba para nosotros. No queremos elegir rival, queremos acabar primeros. Hemos visto algún partido de Colombia. Tienen jugadores difíciles de marcar”, fueron las primeras palabras del volante.

Además, el volante aseguró que tiene que evitar las faltas de costado y cerca del área, los cuales se han convertido en un fuerte para los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes podrían convertirse en un dolor de cabeza para los brasileños y sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda del torneo internacional.

“Tenemos que evitar hacer faltas, sobre todo cerca del área. La clave el partido es que los dos equipos van a querer tener la bola (…) Colombia es una piedrita en el zapato que intentaremos quitarnos”, agregó el volante de 26 años.

Bruno Guimarães elogió el trabajo de James Rodríguez con Colombia

Por último, el jugador de la Selección de Brasil habló sobre el trabajo que ha realizado James Rodríguez en el combinado nacional, afirmando que es una de las piezas claves que tiene que contrarrestar, además de tener cuidado con su pegada, pues para nadie es un secreto que la media distancia es una virtud del cucuteño.

“Es un tipo que golpea muy bien el balón (…)Tenemos características totalmente diferentes. Soy más un 5, un 8. Soy un tipo que ayuda con el balón, mientras que él es un jugador en el último tercio. Creo que somos diferentes (…) James baja a buscar la bola al nivel de los zagueros, te destroza entre líneas. Es un jugador que tendrá que ser marcado, tiene calidad con la pelota en los pies, tiene pase, tiene disparo desde fuera del área”, finalizó.