Karol G estará en la camiseta del Barcelona durante El Clásico frente al Real Madrid

La cantante colombiana Karol G nuevamente es noticia en Colombia y el mundo, pues el logo de la artista aparecerá próximamente en la camiseta del Barcelona en uno de los partidos más vistos en el planeta durante cada temporada.

Así lo confirmó el diario catalán Sport, quien publicó la camiseta que lucirá el Barcelona en el próximo Clásico español frente al Real Madrid, uno de los partidos más vistos en el mundo y en el que seguramente la antioqueña conseguirá aún más reconocimiento.

Como viene siendo costumbre en Barcelona, uno de sus patrocinadores más grandes como lo es Spotify, trata de mostrar a los artistas con más reproducciones en el mundo y en este caso será el turno de la cantante colombiana.

Carolina, más reconocida como Karol G, de 33 años, tiene más de 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y entró en el top10 de los más escuchados del 2023.

De acuerdo con lo que señaló el medio español, la camiseta que lucirán los jugadores del Barcelona en el Santiago Bernabéu estarán estampadas con un logo de corazón de espinas y el nombre de la cantante colombiana.

Camiseta del Barcelona con Karol G

Este corazón de espinas lo tiene tatuado la artista, quien explicó hace un par de años el significado del tatuaje en una entrevista a la revista Allure. "El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”.

El juego será el próximo 21 de abril a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Por otro lado, Karol G tiene diferentes fechas en su gira internacional y varias de ellas serán en España, donde ya tiene confirmados tres conciertos en el Santiago Bernabéu para el 20, 21 y 22 de julio con 'Mañana será bonito Tour'. Las entradas ya están agotadas en el país europeo.