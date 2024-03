Sin lugar a duda, el capítulo 29 de la Casa de los Famosos Colombia (emitido el 10 de marzo) fue uno de los que más televidentes captó por lo que significó el ingreso a la casa de Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña.

Y es que en medio de la dinámica “los descongelados”, el también actor colombiano ingresó a la Casa de los Famosos para terminar su matrimonio con Nataly Umaña, quien desde hace varios días inició un romance con el cantante panameño, Miguel Melfi.

“Bueno, ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, ante los ojos de toda Colombia, de todas las personas que ven el programa. Desde el fondo de mi corazón siempre confié en nosotros, en nuestra relación y que podíamos superar cualquier adversidad”, inició Alejandro.

Y agregó: “Me vengo a hacer a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y hoy vengo a eso a esta casa, a enfrentarme y a decirle a todo el público en Colombia – los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no – que no lo hago por lo que muchos piensan en el país”.

Las palabras de Alejandro Estrada causaron miles de comentarios en redes sociales, entre ellos muchos memes, pues el que más reacciones tuvo fue el que relacionaron con la llegada de “Betty, La Fea” a Ecomoda.

Los mejores memes que dejó la visita de Alejandro Estrada a la Casa de Los Famosos

Colombia cuando vio que Alejandro Estrada le dijo todo eso a Nataly umaña y a Melfi pic.twitter.com/eSVldfkzZZ — julianito (@julianospinac1) March 11, 2024

Momentos épicos de la televisión Colombiana:



Betty presentando el balance real y Nataly Umaña y Alejandro Estrada rompiendo su relación en cadena nacional. pic.twitter.com/J57bCxTNhu — XXX (@taltalivan) March 11, 2024

Melfi es un niño, alejandro Estrada es un hombre y nataly Umaña una bruta! #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/sIOvxmAVmf — autumn🫶🏻 (@AutVolkoFalcone) March 11, 2024

Mozo que se respete se queda quieto cuando llega el oficial. pic.twitter.com/aqDQogJuEE — Alex (@VenteDigo1) March 11, 2024

Colombia no ha estado tan ansioso y emocionados desde que Betty entró a Ecomoda. La entrada de Alejandro Estrada a #LaCasaDeLosFamososCol es inminente. pic.twitter.com/RPio3XvcB7 — Mike Serna (@MichaellSernaQ) March 11, 2024

¿Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de Los Famosos?

Luego de que se confirmara la salvación del público para Karen Sevillano y Diana Ángel, el jefe anunció a Isa Sierra como la cuarta eliminada de lo que va del reality, quien era la más consentida de la casa al ser la más joven de los convocados con apenas 18 años.