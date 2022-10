Actriz colombiana vinculada con James contó lo que realmente pasa con el futbolista

James Rodríguez es uno de los futbolistas más importantes en la historia de Colombia y además, una figura a nivel mundial que siempre es noticia tanto en el tema deportivo, como afuera del campo de juego.

Por esa razón, su vida sentimental siempre ha estado en el radar del público y aunque el colombiano siempre busca mantenerlas bajo perfil, noticias sobre sus posibles parejas o vínculos con algunas mujeres siempre se conocen.

Por esa razón, un rumor sobre una relación sentimental con una actriz colombiana se dio hace algunos meses, en donde se aseguraba que James Rodríguez había sido flechado por Kimberly Reyes.

Sin embargo, luego de que la noticia dejó de trascender, la barranquillera rompió el silencio sobre su vínculo real con James Rodríguez y lo hizo una entrevista en el Canal Uno.

Bájenle un poquito. Cuando yo estaba en Dubái fui a presentar un evento para una empresa ¿Qué tiene que ver el caldo con las tajadas? A ver niña, es un amigo. Lo conozco, conozco a su familia, es un 'llave', ya

Afirmando que ese viaje en donde se aseguraba que ambos estaban juntos era uno que había hecho para un evento de una empresa, Kimberly Reyes reiteró no tener ninguna relación sentimental con James Rodríguez.

Es mi amigo. No hay que darle color a eso

En contexto: James Rodríguez y una supuesta relación con Kimberly Reyes

Según información del programa La Red, el futbolista estaría vinculado con la actriz y modelo Kimberly Reyes.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimbely Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez”, aseguraron en este programa, información con la que se inundaron las redes sociales de muchos comentarios.

Y se añadió: “No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible. Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto. James es el mayor fanático de Reyes en redes sociales. No hay publicación de ella en la que James no dé ‘like’”.