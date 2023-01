¿Con chance a reflotarse? La negociación entre 'Juanfer' y Junior estaría caída

El viernes pasado un trino del periodista José Hugo Illera explotó como una bomba en Barranquilla y en toda Colombia y es que Juan Fernando Quintero había aterrizado en la ciudad para sentarse a negociar con la familia Char una posible llegada a Junior. ¡Boom!

La sonrisa del jugador cerraba las bocas de quienes creían que se trataba de un humo o de un asunto diferente al fútbol, pero la realidad marcaba que el antioqueño tenía grandes posibilidades de ponerse la camisa '10' del 'tiburón' y hacer delirar a los hinchas con sus pases filtrados a Carlos Bacca en el Metropolitano.

Sin embargo, Álex Char aterrizó la euforia con sus palabras contundentes: "es una negociación difícil". Claro que lo es y más para el fútbol colombiano. Quintero exige alrededor de 2 millones de dólares al año, una cifra jamás vista en el FPC ni cerca y que de llegarse a dar, sería, por lejos, la más alta en toda la historia de nuestro balompié.

Durante la semana, la expectativa ha sido total hasta el punto de convertirse en tendencia en redes sociales 24/7. En alguno de las casillas del top-20 de temas más buscados, sin duda está Juanfer. Un día sí y al otro no, esa ha sido situación recientemente y que ha acaparado la atención en todo momento del fútbol colombiano.

Pero así como el viernes explotó la bomba, desde el martes en la noche las sirenas de alarma sonaron con fuerza en Barranquilla. Un trino del periodista Fabio Poveda revelando que la negociación entre el Junior y el futbolista de 29 años estaba en un punto crítico, empezó a sacudir de nuevo al ambiente del FPC.

Pero un revolcón de emociones generaron este miércoles las interacciones del propio Quintero en redes sociales posteando una foto del Pibe Valderrama y otra de Giovanni Hernández, ambos con la camiseta del Junior y luego dándole 'me gusta' a publicaciones que incentivaban su llegada al elenco 'rojiblanco'. La expectativa por un posible anuncio pronto creció como arroz, pero la realidad, nuevamente, marcaba otra cosa.

La llegada de Juanfer a Junior estaría caída

Y es que parece que este novelón está pasando por sus horas finales y más importantes, pero no tendría un final feliz para el fútbol colombiano. De acuerdo a Juan Felipe Cadavid en su canal de YouTube Hablemos del Juego, 'Juanfer' se habría cansado de esperar la oferta formal del Junior de Barranquilla y se inclinaría por aceptar la que recibió en las últimas horas: la del Inter de Porto Alegre.

"En Barranquilla se tocan unas cifras y Juan Fernando se fue tranquilo. Él quería jugar en Junior. El cariño que Juanfer sintió en Barranquilla lo llevaron a tomar decisiones como decirle 'no' a Flamengo. En Brasil dicen otra cosa, pero la realidad es que Quintero rechazó la oferta, por muchas cosas, entre ellas el calor que recibió en Barranquilla", empezó el periodista en su información.

Y luego añadió que el jugador "sí tomó una decisión y quedó más que claro entre ayer y hoy" con las interacciones en redes sociales referentes al Junior.

Como varios periodistas dieron a conocer durante estos días, 'la pelota' estaba del lado de los directivos del elenco barranquillero, quienes ya estaban advertidos de las pretensiones económicas de 'Juanfer' para cerrar un acuerdo, pero sin tener un 100% de comunión entre la junta directiva para hacer el gigantesco esfuerzo de firmar al antioqueño.

"Junior creyó que Juan Fernando no tenía ninguna oferta más y que caído lo de Flamengo, podían dilatar para ver si el jugador se podía bajar en sus números. Pero ero oh sorpresa, Juan Fernando tiene más ofertas y una de esas es la de Inter de Porto Alegre, que es el que está más cerquita", aseguró Cadavid".

"Ya Juan Fernando Quintero no tiene como prioridad al Junior de Barranquilla, tendrán que convencerlo", culminó.

Este jueves será un día clave en el futuro de Juan Fernando Quintero, pero de no suceder nada extraordinario, el jugador tomaría la decisión de no esperar más y aceptar la oferta de Inter de Porto Alegre de Brasil tras no recibir nunca un documento formal con la propuesta del Junior.

