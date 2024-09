La postura de Alberto Gamero sobre las lesiones de Falcao y su efecto en Millonarios.

En la reciente rueda de prensa de Millonarios, el entrenador Alberto Gamero abordó la situación actual de Radamel Falcao García, quien enfrenta un nuevo revés en su carrera debido a una lesión en el gemelo derecho.

Esta dolencia surgió durante el partido ante el Once Caldas, lo que llevó a que el delantero saliera del campo antes de finalizar el primer tiempo. La preocupación entre los seguidores del equipo ha sido palpable, ya que la ausencia de Falcao se extenderá por aproximadamente 30 días, dejando al equipo sin su principal estrella en varios encuentros cruciales.

La pérdida de Radamel Falcao García se sentirá profundamente en Millonarios. Durante su periodo de recuperación, que se estima en cerca de un mes, Falcao se perderá alrededor de siete partidos tanto en la Liga Colombiana II-2024 como en la Copa Colombia.

Esta situación plantea un desafío considerable para Alberto Gamero, quien ha dependido enormemente del veterano delantero para liderar al equipo en esta temporada. La ausencia de Falcao podría influir en el rendimiento del equipo, ya que su presencia en el campo aporta experiencia y liderazgo.

En la conferencia de prensa, Gamero expresó su apoyo incondicional hacia Falcao, a pesar de la frustración que podría generar el nuevo contratiempo físico del delantero. Al ser interrogado sobre la posible desilusión con Falcao, el entrenador aclaró que la confianza en el jugador sigue intacta.

“Es un jugador al que hay que entender y saberle los movimientos. Es un jugador que te hace 3 o 4 diagonales y desmarques de ruptura. De pronto en la comprensión no damos el pase exacto donde hay que darlo, pero es un goleador. Siempre hemos tenido esa convicción. Yo no encuentro un jugador que no haya dicho y que no haya admirado el trabajo, los movimientos y la forma como define Radamel”, mencionó Gamero.