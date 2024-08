Yeison López no contuvo las lágrimas al hablar con su padre tras ganar medalla en París: video

En la mañana de este viernes 9 de agosto, Colombia vuelve a recibir gratas noticias en el deporte, esto luego de que se confirmara que Yeison López, deportista colombiana, lograra medalla de plata en levantamiento de pesas categoría 89 kg, lo que hizo que el pueblo cafetero estallara de alegría en todo territorio nacional.

Tras obtener la medalla de plata en la capital francesa, Yeison López dejó una de las postales más conmovedoras de las justas olímpicas, esto luego de que Noticias RCN hiciera el enlace para que pudiera hablar con su padre, quien no pudo aguantar la emoción tras el logro obtenido por su hijo en los Juegos Olímpicos 2024.

Yeison López no aguantó las lágrimas tras escuchar su padre

En primera instancia, Yeison López agradeció a su padre por todo lo vivido antes de su viaje a París, afirmando que él fue el encargado de darle tranquilidad y serenidad para poder obtener la medalla de la plata.

“Pa te amo mucho, gracias por mantenerme siempre tranquilo y sereno, a pesar de todo, tú me has dado la tranquilidad que necesito”, fueron las primeras declaraciones del medallista olímpico en Francia 2024.

En seguida su padre contestó y lo felicitó por su medalla de plata: “Campeón no sabes el orgullo que has traído a la familia, bendiciones mijo (…) Yo te explicaba que hoy era un grande para nosotros, me desperté temprano para pedirle a Dios por ti y que este sueño se hiciera realidad, no sabes cuanto te agradezco”, fueron las declaraciones del padre de Yeison López.

Por último, López agregó: “La vida me dio la mejor familia y al mejor papá. Te amo y ya quiero llegar para darte un abrazo”.

Yeison López también habló con su mamá

Sin embargo, las lágrimas no solo fueron con su padre, sino también con su madre, quien también felicitó al nuevo medallista olímpico en París 2024.

López rompió en llanto tras oír las emotivas palabras de su madre, quien se mostró muy orgullosa. "Yo te amo, estoy orgullosa de ti, no ha sido fácil, pero estamos agradecidos con Dios", respondió la señora María Julia.

"Dele gracias a todas esas personas que estuvieron al lado suyo. Usted sabe la mamá que le tocó, pero no es de lágrimas, así que mucha fuerza", agregó.