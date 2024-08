La fuerte confesión de Yeison López tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos 2024

El 9 de agosto es una fecha de no olvidar para todos los colombianos, teniendo en cuenta lo sucedido con Yeison López, deportista colombiano que logró medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024, escribiendo su nombre en la historia del levantamiento de pesas en territorio cafetero.

Tras su buena presentación en la capital francesa, Yeison López hizo una fuerte confesión que le da más validez a la medalla que logró, pues el chocoano confirmó que su participación en las justas olímpicas estaba en duda, teniendo en cuenta una fuerte molestia que tenía dos semanas antes de viajar a Europa.

Yeison López habló de la lesión que tuvo antes de loa Juegos Olímpicos

“No ha sido fácil. Hace tres semanas mi sueño se veía complicado, se me salía de las manos. Tuve una lesión en la espalda, que me tocó parar dos semanas, fue muy difícil. Eso solo lo sabe mi hermano, mi hermana y mi novia, solo ellos sabían la molestia que tenía en Colombia. Era un signo de preocupación y quiero que mi familia me vea fuerte”, afirmó en conversaciones con Deportes RCN.

A pesar de las molestias físicas, Yeison López tuvo una majestuosa presentación en el levantamiento de pesas en categoría 89 kg, logrando obtener medalla de plata y entregándole al país la segunda medalla en las justas olímpicas, pues cabe mencionar que Ángel Barajas fue el encargado de tener la primera presea plateada para el territorio nacional.

“Gracias a Dios y a los que están detrás de este sueño. Ha sido muy difícil, Estoy muy emocionado porque empieza otro sueño que es poder tener casa propia”, añadió el deportista.

Conmovedora conversación entre Yeison López y su madre

El momento más emotivo del día lo tuvo López al conversar con su mamá gracias al enlace hecho por Noticias RCN y Deportes RCN.

"Mami, te amo mucho, sabes que este es nuestro sueño. Lo logramos, sé que estás con toda la familia, los amo (…) Ha sido un proceso difícil, pero lo logramos. Quiero llegar a la casa y abrazarlos”, fueron las primeras palabras de Yeison López en conversación con su madre.

López rompió en llanto tras oír las emotivas palabras de su madre, quien se mostró muy orgullosa. "Yo te amo, estoy orgullosa de ti, no ha sido fácil, pero estamos agradecidos con Dios", respondió la señora María Julia.

"Dele gracias a todas esas personas que estuvieron al lado suyo. Usted sabe la mamá que le tocó, pero no es de lágrimas, así que mucha fuerza", agregó.