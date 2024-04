Leonel Álvarez arremetió contra el arbitraje del FPC: “A veces no se toman la molestia de ir al VAR”

Cada vez más son los entrenadores que se suman a las fuertes críticas al arbitraje del fútbol colombiano, pues a las declaraciones de Pablo Peirano, entrenador de Independiente Santa Fe contra los jueces en Colombia, ahora se suma los fuertes dardos que lanzó Leonel Álvarez, quien explotó tras lo acontecido en el juego Deportivo Pereira contra Jaguares.

En rueda de prensa postpartido Pereira vs. Jaguares, Leonel Álvarez mostró su desacuerdo con las decisiones de Edilson Ariza, quien fue el encargado de impartir justicia en el juego de cierre de la jornada sabatina y lo que hizo explotar al entrenador antioqueño, quien no escondió nada contra el arbitraje del FPC.

Leonel Álvarez explotó contra el arbitraje colombiano

En primera instancia, Leonel Álvarez dejó claro que no tiene la razón por la que juez o el VAR no revisa algunas jugadas polémicas, abriendo la posibilidad de que las revisiones es cuando el central quiere o le conviene más, no por un concepto que tengan los diferentes árbitros del fútbol colombiano.

“Cuando no se puede ganar, lo importante es sumar. Si miramos el contexto del partido, fue muy accidentado. Jugar con 10 no es fácil, le podíamos dar manejo a la roja, pero a veces no se toman la molestia de ir al VAR, cuando les conviene. Es que eso es lo que pasa”, aseguró el entrenador del Deportivo Pereira.

Además, dejó claro que el juez central es cómplice de que Carlos Darwin Quintero haya tenido que salir del compromiso por lesión, afirmando que a veces los jueces creen que el volante se tira para conseguir la falta, más no por un fuerte golpe o infracción.

“Estoy triste por lo de Darwin porque al calidoso hay que cuidarlo y al no pitarle faltas, él tiene que hacer un esfuerzo de más y los árbitros creen que él se está tirando y él nunca se tira. Es un jugador que propone fútbol y ahorita recuperado, es muy importante porque lo necesitamos. Pero esto no es fácil porque a veces recurrimos al VAR, a veces otras no… cuando conviene, ¿no?”, añadió Álvarez.

Declaraciones del entrenador de Santa Fe sobre el arbitraje del FPC

Cabe recordar que Pablo Peirano, entrenador de Santa Fe, también lanzó fuertes dardos contra el arbitraje colombiano tras lo acontecido en el juego vs. Atlético Nacional, donde se le anuló un gol al cuadro cardenal por supuesta participación de Juan Pablo Zuluaga en la jugada, haciendo que se sancionara un fuera de juego.

“El gol anulado es inentendible. Nosotros lo vimos en el banquillo, un arbitraje que pide ayudar para reafirmar la decisión y buscando algo donde no lo hay. La jugada de Jersson también es discutida. No entiendo estas determinaciones, condicionan mucho… Cuando sucede una cosa así, no encontrábamos una respuesta clara. El equipo siguió buscando pese a esto y tuvo la misma mentalidad hasta el final”, aseguró Peirano.