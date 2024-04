Peirano estalló contra el arbitraje del FPC: “Depende de la camiseta, tienen un criterio diferente”

El arbitraje en el fútbol colombiano sigue siendo protagonista en cada jornada del torneo local. En esta oportunidad, el encargado de que todos vuelvan a hablar de los jueces es Jhon Hinestroza, quien tuvo una polémica presentación en el compromiso entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional.

Sin ninguna duda, la jugada que generó más polémica fue el gol anulado de Independiente Santa Fe por la supuesta participación de Juan Pablo Zuluaga dentro de la jugada, lo que generó explosivas declaraciones del entrenador cardenal, quien arremetió no solo contra Hinestroza sino contra todo el arbitraje del fútbol colombiano.

Pablo Peirano lanzó fuertes dardos contra el arbitraje del FPC

En rueda de prensa postpartido contra Atlético Nacional, Pablo Peirano, entrenador de Independiente Santa Fe, mostró su disgusto por la actuación de Jhon Hinestroza durante el partido, dejando claro que afectó seriamente los intereses de cuadro bogotano e incidió en el marcador del juego.

“El gol anulado es inentendible. Nosotros lo vimos en el banquillo, un arbitraje que pide ayudar para reafirmar la decisión y buscando algo donde no lo hay. La jugada de Jersson también es discutida. No entiendo estas determinaciones, condicionan mucho… Cuando sucede una cosa así, no encontrábamos una respuesta clara. El equipo siguió buscando pese a esto y tuvo la misma mentalidad hasta el final”, aseguró Peirano.

Además, aprovechó la oportunidad para arremeter contra el nivel del arbitraje del fútbol colombiano, pues no es la primera vez que los jueces se roban el protagonismo dentro de los compromisos del FPC.

“Eso lo deben responder los árbitros, hay que preguntarles si usan un parámetro único o depende de la camiseta tiene un criterio diferente. La imagen del gol habla por sí sola, es muy claro el tanto, pero me gustó la madurez del equipo porque en vez de discutir o enojarse buscaron el partido”, añadió el DT.

Análisis de Peirano sobre el juego entre Santa Fe vs. Nacional

Por último, Pablo Peirano hizo un pequeño análisis de lo que fue el compromiso entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, dejando claro que fue un juego más físico que táctico, afirmando que tuvieron oportunidades para llevarse los tres puntos.

“Cuando se enfrentan dos grandes se juega de una manera distinta, el partido se hace más físico. Generamos las opciones más claras para ir por los tres puntos. Después ellos no pisaron en el área y luego fue un duelo luchado”, finalizó.