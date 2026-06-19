Se dio a conocer parte médico de Ismaël Koné, jugador de Canadá que sufrió escalofriante lesión

Una imagen escalofriante dejó el duelo por la segunda fecha del grupo B en el Mundial 2026 entre Canadá y Catar. Y es que más allá de lo que dejó la victoria del cuadro anfitrión por 6-0, las miradas se quedaron con la dura lesión de Ismael Koné, jugador canadiense.

Corrían a penas 5 minutos del segundo tiempo cuando el jugador local sufrió una falta por parte de un catarí. Aunque de entrada no pareció ser fuerte, cuando las cámaras enfocaron, todo cambió.

Al jugador se le vio con su pierna izquierda con graves muestras de dolar. Su compañeros y rivales de inmediato reaccionaron a la dura lesión.

Foto: AFP y edición

Revelan primer parte médico de jugador de Canadá

Si bien desde la selección de Canadá no hubo un pronunciamiento oficial aún, la prensa pudo confirmar la lesión que sufrió el jugador.

Mediante su cuenta de X, Fabrizio Romano aseguró que Koné sufrió "una fractura de peroné y también de tibia. Ahora está en el hospital con su madre Suzanne, quien lo apoya antes de la cirugía. Koné podría estar fuera 4-5 meses, Mundial terminado. Madibo fue a disculparse en el vestuario“.

Koné se proyectaba como una de las grandes figuras de Canadá para este mundial, sin embargo, la ilusión quedó en este partido.

El futbolista tiene 24 años, juega en el Sassuolo de la Serie A y está cotizado en 25 millones de euros según el portal web Transfermarkt.