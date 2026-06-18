Suiza quedó a un paso de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026: así goleó a Bosnia

La Selección de Suiza quedó muy cerca de convertirse en uno de los primeros equipos clasificados a la siguiente fase del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 4-1 sobre Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles. El conjunto europeo resolvió un partido que parecía complicado en los minutos finales y ahora mira con optimismo el panorama en el Grupo B.

Aunque todavía no tiene asegurado matemáticamente su boleto a los dieciseisavos de final, el resultado la dejó en una posición privilegiada cuando resta una jornada por disputarse en la fase de grupos.

El encuentro fue más cerrado de lo que reflejó el marcador. Durante gran parte del compromiso, Bosnia-Herzegovina logró contener los ataques suizos, pero la resistencia terminó cediendo en el tramo decisivo del partido.

Johan Manzambi lideró la goleada de Suiza

La gran figura de la jornada fue Johan Manzambi. El mediocampista abrió el camino de la victoria con una espectacular volea al minuto 74, una acción que cambió por completo el desarrollo del encuentro.

Con la ventaja en el marcador, Suiza encontró más espacios y mostró su mejor versión ofensiva. Rubén Vargas amplió la diferencia al minuto 84 después de una jugada colectiva llena de precisión.

Cuando el partido entraba en su recta final, Manzambi volvió a aparecer para firmar su doblete a los 90 minutos. Poco después, Granit Xhaka convirtió un penalti para sellar el 4-0 parcial. Bosnia-Herzegovina descontó por intermedio de Emir Mahmic en el tiempo de reposición.

¿Puede ser Suiza la primera clasificada a la siguiente ronda?

El formato del Mundial 2026 permite el avance de los dos mejores equipos de cada grupo y de los ocho mejores terceros lugares para completar los 32 clasificados a los dieciseisavos de final.

Gracias a sus cuatro puntos y a una diferencia de gol favorable, Suiza quedó con un pie en la siguiente ronda. Además, el contundente triunfo sobre Bosnia-Herzegovina fortaleció sus opciones de clasificación.

Aunque deberá esperar otros resultados para confirmar su presencia en la fase eliminatoria, el equipo europeo se perfila como uno de los primeros seleccionados en asegurar su continuidad en la Copa del Mundo.