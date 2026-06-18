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🔴EN VIVO🔴 México vs. Corea del Sur: siga en directo la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026: el Tri busca mantener el liderato del Grupo A en un duelo clave que definirá su camino a la siguiente ronda.

Sebastián Montañez

junio 18 de 2026
05:45 p. m.
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La Selección de México afronta un duelo clave este jueves ante Corea del Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. El compromiso es decisivo para el futuro del ‘Tri’, que busca mantenerse en la cima de la zona y asegurar el camino más favorable rumbo a los dieciseisavos de final.

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El equipo dirigido por Javier Aguirre debutó con victoria 2-0 ante Sudáfrica, pero ahora se mide a un rival de mayor exigencia. Una derrota podría complicar su liderato, dependiendo también del resultado entre República Checa y Sudáfrica.

México se juega el liderato del Grupo A

Para el conjunto mexicano, terminar primero del grupo no es un detalle menor. Ser líder le permitiría disputar los dieciseisavos de final en el estadio Azteca, su casa mundialista, y en caso de avanzar, seguir jugando en condiciones de local en los octavos de final en Ciudad de México.

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Una caída ante Corea del Sur lo bajaría al segundo puesto e incluso podría dejarlo en una posición más comprometida en la tabla general.

“Hay que cuidarnos mucho de las transiciones ofensivas del rival”, advirtió Javier Aguirre, quien insistió en la importancia de no perder equilibrio defensivo durante los ataques. “Si hay dos coreanos al frente, que haya tres mexicanos”, añadió el técnico.

Corea del Sur llega con fuerza y con apoyo masivo

El rival no será sencillo. Corea del Sur llega tras vencer 2-1 a República Checa y con el respaldo de miles de aficionados que han invadido Guadalajara, ciudad donde se disputa este encuentro a las 19:00 hora local.

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El conjunto asiático, dirigido por Hong Myung-Bo, ha mostrado solidez y velocidad en ataque, con Son Heung-Min como su principal figura. El propio entrenador reconoció la dificultad del reto: “México es una potencia y el ambiente del estadio puede generar mucha presión”.

Ajustes obligados en el Tri y una joven promesa
México tendrá que hacer ajustes en defensa por la suspensión de César Montes. Aguirre analiza alternativas como Israel Reyes o Edson Álvarez para acompañar a Johan Vásquez en la zaga.

En el mediocampo, la atención está puesta en Gilberto Mora, la joven promesa de 17 años que ha generado expectativa en la afición mexicana tras su debut.

“Cuando me toca jugar, trato de disfrutarlo”, expresó el juvenil, quien se perfila como una de las novedades del partido.

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