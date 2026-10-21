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Primeras noticias sobre la lesión de Luis Díaz: directivo del Bayern Múnich se pronunció

¿Qué pasó con Luis Díaz? Directivo del Bayern habló tras su salida ante Arsenal.

Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
07:19 p. m.
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Luis Díaz encendió las alarmas en el Bayern Múnich tras salir con molestias físicas en el partido contra Arsenal por la Champions League. Max Eberl, directivo del club alemán, entregó las primeras explicaciones sobre lo ocurrido y señaló que el colombiano ya tenía problemas musculares antes del encuentro.

La noche europea terminó con preocupación para el futbolista colombiano. Después de ser suplente e ingresar en el segundo tiempo, Luis Díaz tuvo que abandonar el campo antes del final del compromiso entre Bayern Múnich y Arsenal, disputado este miércoles 21 de octubre de 2026.

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El extremo guajiro entró al minuto 67 y permaneció cerca de 23 minutos en cancha. Tras sentir nuevamente molestias físicas, pidió el cambio y salió mientras el cuerpo técnico encabezado por Vincent Kompany esperaba conocer el alcance de la situación.

¿Qué dijo el Bayern Múnich sobre la lesión de Luis Díaz?

Max Eberl, director general deportivo del Bayern, entregó un primer reporte sobre el estado del colombiano en declaraciones al periodista Kerry Hau, de Sky Sport.

“Ya tenía problemas musculares antes del partido y lo sintió ligeramente de nuevo ahora. No quisimos correr riesgos. Esperemos y veamos…”, señaló el directivo, según recogió la prensa deportiva.

Las palabras de Eberl apuntan a que el cuerpo técnico prefirió retirar al jugador para evitar que la molestia pudiera agravarse. Sin embargo, todavía no se había establecido un diagnóstico definitivo ni un tiempo estimado de recuperación.

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La preocupación también había sido expresada por Kompany antes del compromiso. El entrenador explicó que Díaz terminó con molestias el partido anterior contra el RB Leipzig, pese a que en ese encuentro había firmado una destacada actuación ofensiva.

¿Qué dijo Vincent Kompany sobre el estado de Lucho Díaz?

Después del partido, el técnico del Bayern manifestó que no creía que la lesión fuera grave, aunque reconoció que la repetición de las molestias en un periodo corto era motivo de atención.

No creo que sea grave. Pero cuando ocurre dos veces en poco tiempo, entonces es algo de lo que preocuparse un poco, mencionó.

Por ahora, el club deberá esperar los exámenes médicos para determinar si se trata de una sobrecarga muscular u otra lesión que requiera tratamiento y descanso. Hasta que se conozca ese resultado, no es posible establecer cuántos partidos podría perder el colombiano.

¿Luis Díaz podría perderse los próximos partidos de Colombia?

La situación también genera expectativa de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia, que tiene previstos partidos amistosos frente a Chile en noviembre.

La disponibilidad del atacante dependerá del diagnóstico y de su evolución en los próximos días. Mientras tanto, el Bayern deberá evaluar su estado físico antes de definir si puede volver a competir.

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El siguiente paso será conocer el parte médico oficial. Ese informe permitirá establecer la gravedad de las molestias y ofrecer mayor claridad sobre el regreso de Luis Díaz a las canchas.

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