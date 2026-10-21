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Teo Gutiérrez vuelve a ser noticia en Argentina por la pelea que sacudió a Racing

Desde Argentina reviven el escándalo de Teo Gutiérrez con Gio Moreno en Racing.

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Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 21 de 2026
03:00 p. m.
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El exarquero Jorge De Olivera recordó el enfrentamiento que protagonizó Teófilo Gutiérrez en Racing de Avellaneda en 2012. Sus declaraciones volvieron a estar en el radar de los seguidores del atacante colombiano y al también exfutbolista Giovanni Moreno.

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Más de una década después, uno de los episodios más polémicos del paso de Teófilo Gutiérrez por el fútbol argentino volvió a generar conversación. Desde Argentina, Jorge De Olivera contó detalles del enfrentamiento que involucró al atacante colombiano, al entonces arquero Sebastián Saja y a su compatriota Giovanni Moreno.

El episodio ocurrió después de la derrota de Racing por 4-1 frente a Independiente, en el clásico de Avellaneda disputado en 2012. Teo fue expulsado durante el encuentro, situación que aumentó la tensión con sus compañeros.

¿Qué pasó entre Teo Gutiérrez y Sebastián Saja en Racing?

En declaraciones retomadas por medios argentinos, De Olivera describió el ambiente que se vivió después del partido y la discusión que terminó trasladándose al camerino.

“Teo es el hijo de p… más grande que yo vi en una cancha. Entramos al vestuario y Teo estaba sentadito, ya bañado y cambiado. Saja se le sentó al lado, lo puteó y lo invitó a pelear al baño”, recordó el exguardameta al referirse al colombiano, antes de relatar cómo Saja se acercó a increparlo y lo invitó a pelear.

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Según su versión, Gutiérrez inicialmente se negó a enfrentarse con el arquero. Sin embargo, la insistencia de Saja habría provocado que la discusión pasara a las agresiones físicas.

De Olivera aseguró que los jugadores tuvieron que intervenir para separarlos. La situación, lejos de calmarse, continuó escalando y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más recordados de aquella etapa del atacante en el fútbol argentino.

¿Qué papel tuvo Gio Moreno en la pelea?

Giovanni Moreno también quedó involucrado en el enfrentamiento. De acuerdo con el relato de De Olivera, el mediocampista colombiano intentó intervenir para defender a su compatriota, pero terminó recibiendo un golpe en el rostro durante el altercado.

El exarquero agregó que, después de varios momentos de tensión, Teófilo Gutiérrez apareció con un objeto que describió como un arma, lo que habría provocado temor entre los presentes.

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Este detalle ya había sido mencionado en relatos anteriores sobre el incidente. Versiones de la época señalaron que se trataba de una pistola de aire comprimido o de balines.

¿Qué consecuencias tuvo el escándalo para Teófilo Gutiérrez?

El enfrentamiento marcó el final de la etapa de Teo en Racing. Tras el escándalo, el delantero colombiano salió del equipo y posteriormente continuó su carrera en otros clubes.

La historia sigue despertando interés entre los aficionados, especialmente por la participación de dos futbolistas colombianos que compartieron aquella etapa en Racing: Teófilo Gutiérrez y Giovanni Moreno.

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