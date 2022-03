Millonarios viajó a Medellín con el regreso de un referente y la ausencia de dos juveniles

El fútbol colombiano no para y sus diferentes equipos siguen en la preparación de lo que será la fecha 12 del rentado nacional, que inicio desde este lunes. Uno de los juegos más atractivos es el enfrentamiento de Medellín vs. Millonarios, este miércoles 23 de marzo en el Atanasio Girardot, donde los dirigidos por Alberto Gamero tendrán varias novedades para este juego.

Luego de la victoria por la mínima diferencia frente al Once Caldas en condición de local, Millonarios puso en marcha su plan de trabajo para obtener un buen resultado en su visita a la ciudad de Medellín, por tal motivo, el conjunto dirigido por Alberto Gamero presentó varias novedades en los convocados para este gran juego del fútbol colombiano.

La principal novedad de Millonarios será la ausencia de Álvaro Montero y de Juan Pablo Vargas, quienes se encuentra con sus respectivas selecciones. Además, se suman los nombres de Andrés Felipe Román y Omar Bertel, quienes siguen en departamento médico por algunos problemas musculares, que los han alejado de las canchas en los últimos partidos.

Por otro lado, Alberto Gamero, recuperó a David Mackalister Silva, quien logró superar la lesión que lo dejó por fuera en el partido frente al Once Caldas, pero todo para indicar que no estará desde el pitazo inicial, teniendo en cuenta que, solo ha estado en un entrenamiento con el equipo azul y esto sería un impedimento para que esté en el once titular.

Se espera que, José Cuenú tomé el lugar de Juan Pablo Vargas, mientras que Juan Moreno, será el encargado de defender la portería de Millonarios en el juego frente al ‘poderoso’.

El juego se disputará el miércoles 23 de marzo a las 8:15 P.M. en el Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports +

Convocados de Millonarios

¡𝕊𝕚𝕖𝕞𝕡𝕣𝕖! ¡𝕊𝕚𝕖𝕞𝕡𝕣𝕖 𝕥𝕖 𝕧𝕠𝕪 𝕒 𝕒𝕝𝕖𝕟𝕥𝕒𝕣! 💙⚽️🔝



Este es el grupo de 18 jugadores convocados por el profe Alberto Gamero para enfrentar mañana al Medellín en el Atanasio Girardot. pic.twitter.com/CTwhzuONxq — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 22, 2022

Posible formación de Millonarios

Juan Moreno, Elvis Perlaza, Andrés Llinás, José Cuenu, Andres Murillo, Steven Vega, Larry Vasquez, Eduardo Sosa, Richard Celis, Daniel Ruiz y Diego Herazo.