El jalón de orejas e invitación de Linda Caicedo para que apoyen el fútbol femenino

Linda Caicedo, capitana y figura de la Selección femenina Sub-17, quien logró el subcampeonato en el Mundial de esa categoría. En rueda de prensa realizada en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, fue clara sobre la importancia de apoyar el fútbol femenino.

“La clave es mantenerse para que todos estemos reunidos, no siempre serán momentos de gloria. No conseguimos la gloria, pero marcamos historia, el que estén acá apoyándonos es importante. El fútbol femenino no está solo para un momento, sino para generar un proceso que da esa constancia, el poder mantenernos”

Además, a pesar de su importancia dentro del equipo, Linda Caicedo destacó la importancia de lo grupo por encima de lo individual.

“En muchos grupos se ve ego, pero este grupo es algo completamente diferente es algo bonito que me llevo, si mi compañera gana algo yo me alegro, este grupo que estuvo en la India fue impresionante, espero que este proceso siga porque ahora viene la Sub-20. Contenta por esa unión que se dio”, y agregó lo siguiente:

“Siempre va a primar lo colectivo, el perder una final del mundo cuesta asimilarlo y aceptarlo. El trabajo y las ganas que tenía esta selección por representar la camiseta es impresionante. Recibí el trofeo con humildad, pero dolió perder la final. En el camerino, quien tomó la vocería fue Gabi porque yo estaba muy tocada. Queríamos traer la Copa, pero la caprichosa quiso irse para España y no para Colombia”

Linda Caicedo sobre su capitanía en la Selección Colombia Sub-17

En otras declaraciones, la ‘11’ de la ‘Tricolor’ habló sobre la responsabilidad que fue ser la capitana durante el Mundial Sub-17.

“Fue grato recibir la banda de capitán, en lo poco mucho le he aportado a ellas y ellas a mí. Llevar esa cinta me lleno de responsabilidad, lo asumí de la mejor manera, antes que presión era divertirme”, y además, destacó lo que fue el proceso para llegar a esa cita mundialista.

“El Sudamericano fue un reto para todas nosotras, ese día que clasificamos al Mundial ya teníamos la final contra Brasil que quería ser campeona, que es ese sueño que tenía, lastimosamente no se nos da, pero siento que tuvimos una excelente preparación para el Mundial. Expectativas altas y bajas, pero hoy por hoy podemos decir que somos finalistas del mundo. Viene un proceso hermoso”

Linda Caicedo sobre su futuro, nominación e importancia del fútbol femenino

Con un futuro prometedor, la futbolista fue preguntada sobre futuro deportivo y dio pocas pistas sobre cuál será.

“Ahora en lo personal, espero tener unos días en casa, recuperarme y disfrutar de mi familia. El sueño mío es poder ir al exterior, espero el otro año se me dé. Aun no tengo un equipo claro, la idea es seguir creciendo como futbolista y como persona, en el club que se me de disfrutar y se feliz”

Además, en sus últimas declaraciones, Linda Caicedo habló sobre su nominación a los Globe Soccer Awards.

“Respecto a la nominación, muy feliz, siento que este año ha sido increíble, en cuando a lo colectivo y lo individual, he hecho lo mejor para la Selección. Le agradezco mucho a las personas que han votado y han estado ahí pendientes, créanme que eso ayuda mucho a que el fútbol colombiano siga creciendo”, y por último, hizo una invitación para apoyar al fútbol femenino:

“Lo más importante de los procesos es crear, yo crecí con hombres fue un proceso hermoso que me ayudó en mi juego. El futbol femenino y las mujeres tienen condiciones inigualables, es de proceso, de estar ahí y de día a día fomentar esa pasión, es creer en el proceso y estar apoyándonos como siempre”