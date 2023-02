Video: El viaje secreto de Lionel Messi que pone a soñar a todos los hinchas del Barcelona

A pesar de vivir un momento espectacular con el París Saint-Germain y marcar un golazo frente al Lille, el futuro deportivo de Lionel Messi sigue generando suspicacia entre todos sus aficionados, teniendo en cuenta un viaje repentino del ‘10’ de Argentina que prendió las alarmas de los hinchas del PSG y Barcelona.

Este domingo 19 de febrero, Lionel Messi fue el protagonista del juego del PSG frente al Lille, pues el jugador argentino marcó de tiro libre el gol de la victoria del equipo parisino. Sin embargo, la noticia terminó siendo su viaje inesperado a Barcelona, lo cual genero varios rumores sobre los medios de comunicación.

Según se dio a conocer por los medios parisinos, Christophe Galtier, entrenador del PSG, le dio algunos días de descanso a todos los jugadores del equipo por la intensa temporada que han tenido en el inicio del 2023, oportunidad que no desaprovechó Lionel Messi para viajar a Barcelona, la ciudad que lo vio crecer con la camiseta ‘azulgrana’.

Varios medios que se encontraban en el Aeropuerto de la ciudad grabaron el momento exacto en la que Lionel Messi llegó a Barcelona junto a sus hijos, esposa y un esquema de seguridad gigante, el cual lo acompañó hasta una camioneta negra que lo estaba esperando a las afueras del Aeropuerto para llevarlo a su residencia en esta ciudad.

💥 Informa @victor_nahe



🇦🇷 Leo Messi está en Barcelona



🔙 Primera vez que regresa desde que ganó el Mundial



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/SWVbOxEY5y — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 19, 2023

Sin ninguna duda, la llegada de Messi a Barcelona activa los rumores sobre un posible regreso del astro argentino a la escuela azulgrana, pues para nadie es un secreto que el Barcelona FC es el equipo de los amores del campeón del mundo, a pesar de las dificultades que se han presentado en los últimos años.

Posibilidades de que Messi llegue al Barcelona

Lastimosamente, para todos los aficionados del club azulgrana, esta posibilidad está cada vez más lejana, pues en conversaciones con los medios de comunicación en España, Jorge Messi, padre del jugador, afirmó que esta posibilidad es casi nula, aunque dejó claro que la vida da muchas vueltas y todo puede cambiar en el mercado de verano.

“No creo que vuelva (Messi). No se dan las condiciones. No hemos hablado (con Laporta). No sé si es imposible, no tengo ni idea. La vida da muchas vueltas”, finalizó el papá de Lionel Messi.

