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Lionel Messi pone a ganar a Argentina ante Argelia: ¡Vea el GOLAZO de media distancia!

Lionel Messi abrió el marcador para Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 con un espectacular gol de media distancia tras una gran asistencia de Rodrigo De Paul.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
08:29 p. m.
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Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El capitán de Argentina abrió el marcador frente a Argelia en el debut de la Albiceleste en el Mundial 2026 con una espectacular anotación de media distancia que hizo vibrar a los aficionados presentes en el estadio.

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En lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo, el astro argentino apareció temprano para liderar a su selección en un partido clave por la primera fecha de la fase de grupos. Aunque inicialmente había celebrado un tanto que fue invalidado por fuera de lugar, la revancha llegó pocos minutos después.

Messi encontró el premio tras insistir en el ataque

Argentina había comenzado dominando las acciones y generando peligro constante sobre el arco argelino. Messi ya había avisado con una jugada que terminó anulada por posición adelantada, pero su influencia en el juego era evidente.

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Al minuto 18 llegó el momento esperado. Tras un tiro libre ejecutado desde campo propio, Rodrigo De Paul envió un pase preciso que encontró al delantero del Inter Miami. El argentino recibió de espaldas al arco, controló el balón, giró rápidamente y sacó un potente remate desde media distancia.

La pelota tomó una trayectoria perfecta y sorprendió al arquero argelino, que se encontraba algunos metros adelantado y no pudo reaccionar a tiempo.

Argentina sueña con comenzar el Mundial con victoria
La anotación desató la celebración de los hinchas argentinos y le permitió a la selección campeona del mundo tomar ventaja en un encuentro que comenzó con gran intensidad.

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Más allá del resultado, el gol volvió a confirmar la importancia de Messi dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni. A sus 39 años, el capitán continúa marcando diferencias en los escenarios más importantes del fútbol internacional.

Con este tanto, Argentina da un paso adelante en su objetivo de iniciar con victoria su camino en el Mundial 2026 y de defender el prestigio conseguido en las últimas grandes competiciones.

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