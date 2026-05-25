Se conoce parte médico sobre Lionel Messi tras salir lesionado en juego de la MLS ¿se pierde el Mundial?

El pasado domingo 24 de octubre, las alarmas en Argentina y en el mundo se encendieron luego de conocerse que el astro Lionel Messi sufrió una lesión en el duelo de la MLS con Inter Miami.

El encuentro, que terminó con una espectacular pero caótica victoria de las "Garzas" por 6-4 sobre el Philadelphia Union, pasó por completo a un segundo plano en el minuto 73. Fue en ese instante cuando el astro rosarino de 38 años, quien previamente había otorgado dos asistencias clave, se detuvo sobre el césped, se tomó la parte posterior del muslo izquierdo y solicitó de inmediato el cambio al banquillo técnico.

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Las imágenes captadas bajo la intensa lluvia de Miami mostraron al "10" caminando directamente hacia los vestuarios con el rostro serio, sin detenerse a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Parte médico de lo que pasó con Lionel Messi

Con la noticia en vilo, y con la incertidumbre de una posible ausencia del 10 para el próximo Mundial de 2026, este lunes se disiparon los rumores y se confirmó que este episodio solo fue un susto.

El periodista Fabrizio Romano confirmó la noticia mediante sus redes sociales: "Lionel Messi sufre molestias pero no una lesión grave de cara a la Copa del Mundo, confirman las pruebas".

Bajo este contexto, el atacante de la albiceleste estaría disponible para disputar la próxima Copa del Mundo que se llevará en EE.UU. México y Canadá.

Debut de Argentina en el Mundial de 2026

La Selección Argentina debutará en el Mundial de 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia.

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), en Misuri, Estados Unidos, y corresponde a la primera jornada del Grupo J, zona en la que también están encuadradas las selecciones de Austria y Jordania.

Los horarios oficiales de los tres partidos de la "Albiceleste" en la fase de grupos son los siguientes: