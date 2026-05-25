CANAL RCN
Deportes

Se conoce parte médico sobre Lionel Messi tras salir lesionado en juego de la MLS ¿se pierde el Mundial?

Este lunes se conocieron primeras noticias sobre la lesión del astro argentino.

Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
05:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado domingo 24 de octubre, las alarmas en Argentina y en el mundo se encendieron luego de conocerse que el astro Lionel Messi sufrió una lesión en el duelo de la MLS con Inter Miami.

El encuentro, que terminó con una espectacular pero caótica victoria de las "Garzas" por 6-4 sobre el Philadelphia Union, pasó por completo a un segundo plano en el minuto 73. Fue en ese instante cuando el astro rosarino de 38 años, quien previamente había otorgado dos asistencias clave, se detuvo sobre el césped, se tomó la parte posterior del muslo izquierdo y solicitó de inmediato el cambio al banquillo técnico.

Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la convocatoria para el Mundial de 2026
RELACIONADO

Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la convocatoria para el Mundial de 2026

Las imágenes captadas bajo la intensa lluvia de Miami mostraron al "10" caminando directamente hacia los vestuarios con el rostro serio, sin detenerse a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Parte médico de lo que pasó con Lionel Messi

Con la noticia en vilo, y con la incertidumbre de una posible ausencia del 10 para el próximo Mundial de 2026, este lunes se disiparon los rumores y se confirmó que este episodio solo fue un susto.

El periodista Fabrizio Romano confirmó la noticia mediante sus redes sociales: "Lionel Messi sufre molestias pero no una lesión grave de cara a la Copa del Mundo, confirman las pruebas".

Bajo este contexto, el atacante de la albiceleste estaría disponible para disputar la próxima Copa del Mundo que se llevará en EE.UU. México y Canadá.

Debut de Argentina en el Mundial de 2026

La Selección Argentina debutará en el Mundial de 2026 el martes 16 de junio frente a Argelia.

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), en Misuri, Estados Unidos, y corresponde a la primera jornada del Grupo J, zona en la que también están encuadradas las selecciones de Austria y Jordania.

Los horarios oficiales de los tres partidos de la "Albiceleste" en la fase de grupos son los siguientes:

  • Argentina vs. Argelia - Martes 16 de junio - 8:00 PM - Kansas City Stadium.
  • Argentina vs. Austria - Lunes 22 de junio - 12:00 PM - AT&T Stadium (Dallas).
  • Jordania vs. Argentina - Sábado 27 de junio - 9:00 PM - AT&T Stadium (Dallas).
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Así reaccionaron los jugadores de la Selección Colombia a la convocatoria para el Mundial de 2026

Selección Colombia

"Ya soy un ganador": esta fue la reacción de Sebastián Villa tras no ser convocado al Mundial 2026

Selección Colombia

"Mucha tristeza": Rafael Santos Borré rompió el silencio tras no ser convocado al Mundial 2026

Otras Noticias

Artistas

Murió reconocido actor y director de cine: era sobrino de Gabriel García Márquez

La muerte fue confirmada por el Centro Internacional para el legado de Gabriel García Márquez.

Venezuela

Destituyen a director de cárcel en Venezuela en la que los presos se amotinaron para denunciar torturas

Con pancartas en las que escribieron "SOS" y "No más tortura", los reos dieron inició a una huelga el fin de semana.

La casa de los famosos

Todo definido: ¡estas son las últimas decisiones que se tomarán en La Casa de los Famosos Colombia 2026!

Impuestos

Ciudadanos tendrán descuento del 85% en el impuesto vehicular: así pueden aplicar

Enfermedades

Uganda reporta dos nuevos casos de ébola en medio de crisis sanitaria en África central