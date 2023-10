Lionel Messi recuperó el trono: ganó su octavo Balón de Oro, entre varias polémicas

Este lunes 30 de octubre, se llevó a cabo la edición 67 del Balón de Oro. Lionel Messi, quien se había proclamado en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, recuperó el trono, ganó por octava vez y sucedió a Karim Benzema.

El delantero argentino Lionel Messi, campeón del mundo con la Albiceleste en Catar-2022 el pasado mes de diciembre, fue designado por octava ocasión en su carrera como ganador del Balón de Oro, superando al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland, este lunes en una ceremonia que tuvo lugar en París.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj