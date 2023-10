¡Inmensa! Linda Caicedo fue homenajeada en la gala del Balón de Oro 2023

La jugadora de la Selección Colombia femenina, Linda Caicedo, ha dejado su nombre grabado en la historia del fútbol al obtener el noveno puesto en la clasificación del Balón de Oro 2023 en la categoría de fútbol femenino.

La ceremonia del Balón de Oro, celebrada en París, Francia, fue el escenario donde Caicedo tuvo la oportunidad de vivir su primera experiencia en este prestigioso evento organizado por France Football. La representante del Real Madrid y de la Selección Colombia femenina llegó luciendo su mejor atuendo, lista para presenciar la ceremonia.

La futbolista colombiana había generado grandes expectativas tras su destacada participación en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Su desempeño en el torneo despertó el interés de la audiencia y las apuestas estaban a su favor para dar una sorpresa en la entrega del Balón de Oro.

Durante la ceremonia, se reveló el ranking oficial de las mejores jugadoras del mundo y Linda Caicedo ocupó una destacada novena posición. Aunque no se llevó el tan anhelado premio a la mejor jugadora, el hecho de integrar el top 10 es un gran logro para la futbolista colombiana.

Ranked at the 9th place for the 2023 Women's Ballon d'Or!



