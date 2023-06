Manchester City hace historia en la Champions League: este es el listado de los clubes campeones

El Manchester City ha entrado en la historia de la UEFA Champions League, considerado el torneo de fútbol más importante a nivel de clubes de Europa. Este torneo inició bajo el pedido de los editores de France Football y su primera edición se llevó a cabo en la temporada de 1955-1956. Posteriormente, cambió su denominación a la actual en 1992.

En la historia, España es el país que más veces ha ganado la ‘orejona’ con 19 campeonatos, cinco del Barcelona y 14 del Real Madrid; siendo actualmente el club más laureado y ganador, ubicándose en la cima de campeones.

Sin embargo, este 10 de junio de 2023, el mundo del fútbol se rinde a los pies del Manchester City, quien luego de perseguir este título lo consiguió con gol del español Rodrigo Hernández, quien en el minuto 68 abrió el marcador en la final ante el Inter de Milán.

Con esta anotación, el club inglés se proclamó campeón en Estambul levantando su primer trofeo de la UEFA Champions League.

Seguido de España, Inglaterra ha obtenido 15 títulos, Italia 12, Alemania 8, Holanda 6, Portugal 4 y con un título Escocia, Rumania y Serbia en el máximo torneo de clubes de Europa.

