¿Qué pasó con Lucas González en América de Cali?: sorpresiva salida

En medio de la incertidumbre de si Arturo Vidal llegará al equipo o no, América de Cali hizo un sorpresivo anuncio en las últimas horas y es que Lucas González dejó de ser su entrenador después de haber respaldado su proceso en varias oportunidades durante el último semestre que disputó.

El joven técnico bogotano llegó al América para hacerse cargo del equipo durante el segundo semestre del 2023, en el que realizó una enorme campaña en el todos contra todos, pero en los cuadrangulares semifinales fracasó rotundamente luego de tan solo sumar un triunfo en seis partidos.

Sin embargo, su permanencia en el club parecía fija, pues en varias oportunidades los directivos aseguraron que iban a tener un proceso largo con el entrenador, algo que en las últimas horas quedó olvidado luego del sorpresivo anuncio.

¿Qué pasó con Lucas González?

Ante el aparente apoyo de las directivas del América, todo parecía que el puesto del Cuerpo Técnico estaba completamente seguro, pero luego de una reunión entre la presidenta del club, el entrenador y algunos dirigentes, se decantaron por acabar las relaciones.

Así lo reveló el periodista Mariano Olsen, quien aseguró que el técnico bogotano no renunció y que decidieron despedirlo luego de una larga reunión. “La presidenta no estaba tranquila por la reacción de la gente si no se empezaba ganando, ni con aspectos tácticos. Los jugadores están sorprendidos”, escribió.

Lucas González no renunció.

Marcela Gómez, avalada por sus padres, fue la que decidió despedirlo tras hora y media de reunión.

No estaba tranquila por la reacción de la gente si el equipo no comenzaba ganando, ni con aspectos tácticos.

Por otra parte, desde hace un par de días, Jaime Dinas ya había anticipado la posible salida de Lucas González. El periodista del Valle del Cauca manifestó en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) que el técnico bogotano estaba teniendo actitudes arrogantes y soberbias, por lo que se tomarían decisiones importantes en la institución.

¿Ricardo Gareca, nuevo entrenador?

Ante la salida de Lucas González, rápidamente empezó a sonar el nombre de un ídolo de la institución escarlata como lo es el argentino Ricardo Gareca, quien fue goleador del América en su época como futbolista y quien ya habría tenido acercamientos con la directiva para llegar al banquillo. Esto a menos de cinco días para iniciar el campeonato local.