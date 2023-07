Lucas González: de la idea de juego de América, a la posibilidad de juntar a todos los 'cracks'

La pasión de un pueblo nunca había sido tan literal como en este inicio de campaña en América de Cali de la mano de Lucas González. Desde que se anunció la contratación del DT, la hinchada respira ilusión con un proceso a mediano y largo plazo que dé frutos en abundancia en muchos aspectos. Deportivos y administrativos.

Muchos le cuestión su corta trayectoria a nivel profesional, pues en su hoja de vida, Lucas cuenta con una experiencia de seis meses en Águilas Doradas en la que logró ser primero en la tabla del 'todos contra todos', aunque 'pinchó' en cuadrangulares.

Más allá de los resultados, lo que acaparó la atención de todos los amantes del fútbol colombiano fue la manera de jugar del equipo antioqueño y los métodos que utilizaba el DT en los entrenamientos y que son innovadores para una liga que se ha cansado de reencauchar a entrenadores de vieja data que no tienen procesos exitosos hace muchos años. Los mismos de siempre.

De hecho, Lucas González habla casi el mismo idioma de los maestros de las corrientes futboleras hispano-neerlandesas como Johan Cruyff, Rinus Michels y Pep Guardiola. El juego de posición, salida en corto, presión en alto y recuperar en campo contrario tras pérdida son los pilares fundamentales de un estilo que a veces se cuestiona en la élite, pero que él lo ha adaptado para no cortarle las alas de creatividad al 'impresionismo' propio del jugador sudamericano.

No hay duda que América ha completado un periodo de transferencias espectacular para confeccionar una nómina de alto nivel. Edwin Cardona y Víctor Ibarbo sobresalen para unirse a un ataque en el que ya estaban Carlos Darwin Quintero, Iago Falque, Cristian Barrios, Facundo Suárez, Andrés Sarmiento y Adrián Ramos. Sin embargo, surge una duda -transformada en crítica- que ha reinado en los espacios periodísticos en los últimos días: ¿la edad avanzada de muchos de ellos le permitirá al equipo calar la idea de juego del entrenador? Sobre todo por la presión y la rápida recuperación.

Lucas González tuvo un extenso diálogo a puro fútbol con NoticiasRCN.com en el que expuso un poco de la táctica y la manera de juego que pretende en América de Cali, sobre todo con la sublime calidad probada de estos jugadores que tiene a su disposición. Sin duda, elegir entre todos estos es un dilema que a todo entrenador le gustaría tener. De esto también se trata el fútbol, entender del juego.

¿A qué va a jugar este América de Cali?

La calidad de la plantilla es enorme, sobre todo arriba. ¿A qué vamos a jugar nosotros? Vamos a jugar a ganar, a intentar ganar como lo hicimos el último partido. Es verdad que me hubiera gustado a mí tener mucho más tiempo el balón en la primera parte. Sin embargo, si nosotros revisamos el único dato que verdaderamente es relevante después de los goles, que es la expectativa de goles o goles esperados, creo que nosotros tuvimos 0.7 versus 0.53, si no estoy mal que tuvo el Tolima, que estuvo casi 60 minutos, contando los añadidos de las dos partes, con un jugador de más. Aún así nosotros fuimos bastante superiores y estuvimos mucho más cerca de ganar, y merecimos ganar según esa perspectiva.

¿Cómo calar la presión en alto con un ataque compuesto por jugadores mayores y no tan veloces?

Claro, mucha gente dice eso: '¿pero cómo vamos a recuperar en campo contrario con jugadores mayores de 30 o 35 años?'. Si nosotros queremos estar más cerca de ganar, primero que todo tenemos que intentar jugar en campo contrario. Jugar y tener la mayor parte del tiempo el balón en campo contrario porque así estamos, uno, más cerca del objetivo que es meter el gol en la portería contraria, y más lejos del objetivo del rival, que es que ellos metan el balón en nuestra portería.

Ahora la pregunta del millón es: si perdemos el balón, logrando estar el 60-70 % del tiempo en campo contrario, con jugadores mayores de 30 años, ¿Qué es más fácil para esos jugadores?¿Correr 10 metros para adelante o correr 50-60 metros para atrás, en distancias?. Y si lo haces constantemente, pierdes el balón y tiramos todos para atrás porque tenemos jugadores grandes, entonces las distancias van a ser muchísimo más larga. Simplemente es eso, uno ver los jugadores que tiene. Primero, sentir si los jugadores tienen ese carácter ganador y esas ganas de dominar el juego, porque si no lo tienen no puedes hacerlo, nosotros afortunadamente lo tenemos. Entonces desde el punto de vista lógico, lo que tenemos que hacer es simplemente diseñar planes para que las distancias que cubran los jugadores de adelante, los que tienen que ir a recuperar el balón, sean lo más cortas posible y que tengan muy claro cuándo ir y cuándo no ir, y eso es lo que vamos a intentar hacer acá.

Portilla y/o Leys como pivotes, más una pólvora ofensiva con Falque, Cardona, Quintero, Barrios, Sarmiento, Suárez, Ramos. ¿Pueden jugar todos estos juntos? ¿Qué planea usted?

No creo que sea posible sin estar completamente seguro, pero esta pregunta me recuerda justo a Frank Rijkaard cuando era entrenador del Fútbol Club Barcelona. Ganó la Champions League en 2007, la temporada siguiente es muy mala y deciden cambiar de entrenador. Pep Guardiola asume como primer entrenador con 38 años. La pregunta del millón era: 'hay jugadores muy buenos, pero Xavi e Iniesta nunca podrían jugar juntos. Entonces, ¿cuál va a elegir?. Porque nosotros tenemos que saberlo'. Ahora nadie se acuerda de esa pregunta y mejor que siga así porque Xavi e Iniesta jugaron juntos y marcaron una época en el fútbol mundial, y junto con Leo Messi hubo una temporada en donde los tres quedaron como finalistas de Balón de Oro. Simplemente es uno estructurar ideas. Queremos tener el balón, entonces estos jugadores nos van a ayudar muchísimo a tenerlo y seguramente que en muchos partidos los vamos a ver a muchos de ellos juntos.

