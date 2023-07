Lucas González responde a críticos: "Al jugador le importa si ayudas a ganar"

El nombre de Lucas González era desconocido en el fútbol colombiano, para muchos, hasta hace seis meses, cuando irrumpió con mucho ruido en primera división con un 'temporadón' en Águilas Doradas.

Los resultados fueron exitosos. El 'nido' terminó primero en la tabla del todos contra todos, aunque se desinfló en cuadrangulares. Pero lo que hizo que González pisara fuerte en el fútbol colombiano fue la forma de jugar de su equipo y su manera de hablar en ruedas de prensa.

Sin versos, ni lugares comunes. Este bogotano de apenas 42 años se preocupó por enseñar en sus breves respuestas a los periodistas y entregar un poco del conocimiento que ha adquirido en sus experiencias de formación. No jugó nunca nivel profesional, solo le alcanzó para disputar el ascenso de Australia, pero pocos entrenadores colombianos pueden darse el lujo de tener licencia OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía) y de la UEFA, y él lo hace, sin soberbia.

Lucas González, el 'inexperto' que impacta en el fútbol colombiano

Pero la criticadera y la mala leche que reina en un sector preponderante del fútbol colombiano -desde hinchas hasta prensa y DT's- esa sabiduría y buena manera de expresarse en los micrófonos le ha cobrado factura a Lucas González. Lo han tildado de versero, vende humo, engreído y de creerse el 'Guardiola colombiano'. Es que hacer las cosas bien en este país está mal visto.

Y pues sí, con tan solo seis meses dirigiendo a nivel profesional, González ya llegó a un grande del FPC. Su ciclo en América de Cali apenas comienza y promete dar lo mejor de sí para alcanzar los objetivos. La mal llamada 'falta de experiencia' poco le importa, se vale de la experiencia adquirida en la academia y en los campos de juego bajo la pedagogía de maestros como Paco Seiru·lo en Barcelona y de un apóstol de Rinus Michels, en Australia.

"Al jugador que diriges no le importa la experiencia"

Sobre todo esto, Lucas González se sinceró en una amplia charla a puro fútbol con NoticiasRCN.com y dio su punta de vista, destacando que los entrenadores "estamos para ayudar a ganar" a los jugadores, unas palabras que caen muy bien en estos momentos, justo cuando Juan Fernando Quintero se marchó de Junior de Barranquilla porque no sentía que con Hernán 'Bolillo' Gómez podía triunfar.

"Se va a seguir dando. La verdad la experiencia no juega. Los jugadores de fútbol te juzgan por una cosa, que al fin y al cabo es de lo que se trata, porque a nosotros nos contratan para ganar partidos. El jugador de fútbol se para frente a ti y está evaluando solamente una cosa: 'este entrenador me puede ayudar a ganar, ¿sí o no?'. Al jugador de fútbol que estás dirigiendo no le importa la experiencia, lo único que le importa es sentir si ese entrenador le puede ayudar a ganar. Es verdad que si tú tienes 10, 20 o 30 años de experiencia, el jugador de fútbol mantiene un poquito más tiempo el beneficio de la duda. Yo no lo tengo. A mí el jugador me evalúa y a la primera, sino traga lo que yo le estoy diciendo, tengo los días contados. En realidad se trata es de eso", dijo.

Y continuó: "Nosotros somos capaces, como entrenadores, de ayudar a ganar a nuestro jugadores, ¿sí o no?. Y el jugador lo huele, hablamos muchas veces de la experiencia en años, pero si yo como entrenador en mi primera temporada hago algo, por ejemplo en el proceso anterior, tengo éxito y ahora como tuve éxito sigo repitiendo lo mismo durante los próximos 20 o 30 años, en realidad yo tengo un año de experiencia repetido 20 o 30 veces".

Conocimiento, la clave del éxito en el fútbol y la vida

Para concluir esta postura, González enfatizó en que lo importante es darle la vuelta al conocimiento adquirido para siempre crear nuevas cosas y que esas novedades lleven al éxito, porque la competencia por eso siempre va a existir, y si eventualmente se sigue repitiendo la misma fórmula en cada experiencia, puede que no funcione. Esto aplica para el fútbol y cualquier otra profesión. La vida.

"El punto de vista de experiencia es muy relativo. En realidad, lo que te ayuda a ganar partidos y a construir equipos exitosos es el conocimiento, y a medida que vas aplicando ese conocimiento vas adquiriendo experiencia, y esa experiencia, si eres inteligente, la vas evaluando constantemente. Cuando evalúas la experiencia que viviste, de ahí sacas un nuevo conocimiento y eso se ve evidenciado en entrenadores de élite. Pep Guardiola es un ejemplo, pero podríamos hablar de Jürgen Klopp y muchos otros que están en la élite de fútbol o de cualquier profesión", concluyó.

Puede tener muchos haters precisamente por hablar de esta manera, pero decir las cosas de una forma tan transparente y argumentativa elevará el nivel del fútbol colombiano. El tiempo lo juzgará, pero Lucas González promete con llegar bastante lejos.