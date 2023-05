Luis Díaz, todo un ejemplo: le alegró el día a uno niños en un centro comunitario de Liverpool

Luis Díaz es uno de los jugadores más queridos por los fanáticos del Liverpool. Su entrega, talento y goles han creado un lazo emocional entre el guajiro y la afición 'red', sustentado con el inmenso carisma del extremo de la Selección Colombia. Este jueves 25 de mayo, el equipo inglés subió un emotivo video en sus redes sociales, que reafirmó la generosidad de 'Lucho' afuera del terreno de juego.

'Lucho', que no ha tenido la temporada que había planeado por la complicada lesión que sufrió el 10 de octubre del 2022 contra el Arsenal, de a poco se ha reintegrado en el esquema del alemán Jürgen Klopp. En lo que va de la campaña, el colombiano solo ha podido disputar 20 partidos con el equipo de Merseyside, en los que se reportó con cinco goles y tres asistencias. Se perdió 21 juegos de la Premier League, la mitad de los partidos de grupos de la Champions League, así como los octavos de final contra el Real Madrid, en el que su equipo cayó goleado por un global de 6-2.

Pues bien, Díaz quiere dejar esta campaña en el olvido, concentrarse en la que viene y en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde espera hacer su debut oficial en una cita orbital. El futbolista nacido en Barrancas, de 26 años, aprovechó un espacio libre en su agenda y le devolvió un poco del inmenso cariño que ha recibido de la comunidad.

En compañía de Oxlade-Chamberlain, quien no continuará con los 'rojos' la próxima temporada, visitaron el Liverpool Lighthouse, un centro comunitario que le brinda educación a niños e individuos de la zona que tienen el inglés como su segundo idioma- También le ofrecen comida a quienes la necesitan y lideran un maravilloso coro.

El exjugador del Junior de Barranquilla se sintió identificado con los problemas que puede generar una barrera de lenguaje. "Es muy difícil cuando llegas a un país nuevo, sin conocer la lengua. Lo importante es estar atento, aprenderlo y salir adelante", señaló Díaz.

Los futbolistas sorprendieron a un grupo de niños y Oxlade-Chamberlain hasta se animó a tocar uno de los instrumentos del coro.

With help from @VistaPrint, Ox and Lucho deliver a big surprise to the gospel choir at Liverpool Lighthouse ❤️ pic.twitter.com/iYJBwurZTO