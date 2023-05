James Rodríguez recordó su etapa con Zidane en el Real Madrid: "Tenía sus '11', pero con él jugué"

Después de cinco años de silencio con la prensa colombiana, James Rodríguez le concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN, la cual condujeron Andrea Guerrero y el relator Eduardo Luis López. El número 10 de la Selección Colombia habló del fracaso en las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, de su salida del Olympiacos y hasta llegó a rememorar su paso en el Real Madrid de Zinedine Zidane.

El volante cucuteño aseguró en varias ocasiones que no se "arrepiente de nada". Recordemos que su etapa con el entrenador francés estuvo marcada por varias polémicas y diferencias. Sin embargo, en retrospectiva, Rodríguez señaló que "siempre" jugó en LaLiga y que la única gran cita que se perdió fue la final de la Champions League 2016, en la cual el 'merengue' venció al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (5-4), tras haber empatado 1-1 en los 120 minutos.

"Con Zidane, si tú te pones a ver, jugué toda La Liga. También jugué las 'semis' de Champions League; en el único partido que no jugué fue la final. Pero con él, siempre jugué. La prensa vendió que no me quería meter. Él tenía sus '11', pero con él jugué", fueron las palabras del goleador del Mundial de Brasil 2014, en la charla exclusiva con Noticias RCN.

Los números de James con Zidane

James jugó tres ligas españolas con Zidane, aunque en la última estuvo relegado y sufrió varias lesiones que lo alejaron de las canchas. Recordemos que tras su paso en el Bayern Múnich, el colombiano tuvo que volver a la capital española y no fue tenido en cuenta en el esquema planteado por el francés.

En este sentido, analizaremos su desempeño en las ligas 15/16 y 16/17. También veremos sus números en las 'Orejonas' disputadas en las temporadas en cuestión.

LaLiga 2015/2016: arranque prometedor

Tras la salida de Rafa Benítez, Zidane 'tomó las riendas' del Real Madrid en la fecha 19. Los 'blancos' estaban por detrás del Atlético Madrid y del Barcelona, a falta de 20 partidos.

De los 20 duelos, James fue inicialista en diez de ellos, en los cuales se reportó con cuatro goles y el mismo número de asistencias. Cabe resaltar que no vio minutos en la victoria (1-2) contra el Barcelona.

El Real Madrid terminó en la segunda posición, con 90 unidades, una menos que el club catalán. Zidane debutó con un notable saldo de: 17 victorias, dos empates y una derrota (perdió 0-1 contra los 'colchoneros').

LaLiga 2016/2017: 'el principio del fin'

James perdió continuidad en la segunda temporada de Zidane al mando del Madrid. De los 38 partidos ligueros, fue titular en 13. Una lesión le costó su participación en cinco compromisos. En esta campaña, el nortesantandereano anotó ocho goles y dio seis asistencias. No jugó el clásico en el Camp Nou; pero fue tenido en cuenta en el Santiago Bernabéu. Recordemos que en dicho partido estableció el 2-2 parcial, que fue opacado por el recordado gol de Lionel Messi en la última jugada del partido.

El Madrid conquistó esa Liga, con 93 puntos, producto de: 29 triunfos, seis empates y tres derrotas.

¿Y en Champions?

En el 2015, James sufrió un desgarro muscular y se perdió casi que toda la fase de grupos (jugó el último partido contra el Malmo). Fue fundamental en el triunfo contra la Roma en los octavos de final, reportándose con un gol en el partido de vuelta.

James apareció en el '11' que perdió 2-0 contra el Wolfsburgo; pero no figuró en la remontada en Madrid. No vio minutos en la semifinal de ida contra el Manchester City; aunque jugó 23' minutos en el Bernabéu, para ayudar a su equipo a llegar a la final. Zidane no lo tuvo en cuenta contra el Atlético de Madrid.

Al año siguiente, el Real Madrid volvió a ganar la 'Orejona'. James fue titular en tres partidos válidos por la fase de grupos. Jugó 76' minutos en el partido de ida por los octavos de final contra el Nápoles y 7' en el primer duelo contra el Bayern Múnich, por los cuartos de final. De ahí en adelante no volvió a pisar el terreno de juego y en la final contra la Juventus no fue convocado.

A pesar de que el cucuteño no tuvo la continuidad que hubiera deseado, consiguió varios títulos en su etapa con Zidane: dos 'Orejonas', una Liga, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.