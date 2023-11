¿Regresará? Liverpool confirmó su decisión con Luis Díaz para enfrentar a Luton Town

Este sábado se cumplió una semana desde que Luis Manuel Díaz Jiménez, papá de Luis Díaz, fue secuestrado en una estación de gasolina en Barrancas, Guajira. Desde entonces no se han conocido noticias para su liberación y la situación sigue siendo angustiante.

Desde entonces, el futbolista se ha apartado de su actividad con Liverpool para concentrarse en este drama familiar. 'Lucho' ha recibido todo el respaldo de su club, que lo desafectó de las convocatorias para los partidos frente a Nottingham Forest por Premier League el fin de semana anterior, y contra Bournemouth, por Copa de la Liga de Inglaterra.

El viernes se conoció que, por mutuo acuerdo, Díaz regresó a los entrenamientos con el club y estaba a disposición de Jürgen Klopp para entrar en la convocatoria para enfrentar este domingo a Luton Town. Sin embargo, el entrenador aseguró que esta decisión la iba a tomar dependiendo del desempeño del colombiano en los entrenamientos.

Luego de valorar eso, Luis Díaz entró en la lista de concentrados y estará disponible para Liverpool, pero arrancará el encuentro en el banco de suplentes, con la esperanza de tener minutos de juego, y por qué no, anotar y dedicando un gol pidiendo la liberación de su padre.

How we line up to take on Luton Town. 📋#LUTLIV