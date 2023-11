¿Duro castigo? Federación inglesa tomó decisión con Luis Díaz por su celebración

El hombre de moda en el fútbol mundial se llama Luis Díaz. Aunque el colombiano tiene un talento excepcional y está dentro de los mejores jugadores del planeta, lastimosamente su popularidad actual no es por lo que hace en las canchas, sino por el repudiable secuestro de su padre por parte de la guerrilla del ELN.

Luis Manuel Díaz Jiménez completó este lunes nueve días en poder del grupo armado tras ser secuestrado el sábado 28 de octubre en una estación de gasolina en Barrancas, Guajira. En los últimos días han prometido su pronta libertad, pero las palabras se han quedado en eso, como casi siempre.

En tanto, el mundo entero ha clamado por la liberación de 'Mané', como le dicen de cariño, y ese pedido se acrecentó el domingo con la emotiva celebración de Luis Díaz en su gol que le dio el empate 1-1 al Liverpool contra Luton Town. El extremo guajiro regresó a las canchas tras dos partidos de ausencia para ocuparse de su drama familiar, pero pidió ser convocado de nuevo y aunque inició como suplente, ingresó al minuto 80 para igualar el marcador y lo logró en el tiempo añadido con un frentazo a la red.

¿Luis Díaz será sancionado por celebración de gol?

Diferente a lo acostumbrado, 'Lucho' no celebró a rabiar su gol, sino que se levantó su camiseta y debajo tenía un mensaje contundente hacia el ELN: "Libertad para papá". El gesto le ha dado la vuelta al mundo y el pedido de liberación para Luis Manuel es unánime.

A pesar del noble gesto del colombiano, en Inglaterra también se habló del castigo que podía recibir siguiendo las normas en el reglamento de la FA, máximo órgano del fútbol inglés. Cada que un jugador se quita la camiseta o muestra un mensaje, puede ser sancionado de oficio.

FA tomó decisión con Luis Díaz

No obstante, este lunes se conoció que ante el motivo de la celebración y por el mensaje que pretendió dar Luis Díaz, los encargados del comité disciplinario de la FA no aplicarán ninguna sanción sobre el extremo, según reveló el diario Daily Mail, argumentando "circunstancias excepcionales, y por el hecho de que el jugador de 26 años no se quitó completamente la camiseta".

Así las cosas, Luis Díaz podrá seguir jugando con normalidad con Liverpool, que este jueves enfrentará al Toulouse en Europa League, y luego el domingo contra Brentford, por la Premier.

