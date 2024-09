VIDEO | Conmovedor gesto de Luis Díaz con un pequeño aficionado de la Selección Colombia

Para nadie es un secreto que Luis Díaz es uno de los jugadores más queridos por toda la afición colombiana, quienes por medio de redes sociales le ha enviado un mensaje de cariño al actual jugador de Liverpool, quien espera tener una buena actuación con el combinado nacional en los juegos contra Perú y Argentina en esta doble fecha de Eliminatoria.

Previo a lo que será su viaje a la capital de Perú, Luis Díaz se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales, y no precisamente por su rendimiento deportivo, sino por su humildad y noble gesto que tuvo con un niño, quien se encontraba a las afueras del hotel de concentración de la Selección Colombia en busca de una foto o un autógrafo de uno de sus ‘héroes’.

Noble gesto de Luis Díaz con un pequeño aficionado en Barranquilla

En las imágenes que se dieron a conocer por medio de las redes sociales se ve un pequeño niño a las afueras del hotel concentración de la Selección Colombia. Allí, el aficionado gritaba los nombres de los jugadores que se comenzaban a subirse al bus para alistarse a lo que sería el último entrenamiento del equipo nacional en la capital del Atlántico.

En medio de sus gritos, el niño logró tomar la atención de Luis Díaz, quien se desvió del camino al subirse al bus e hizo que el niño pudiera ingresar donde él estaba. Luego de saludarlo, el jugador del Liverpool le firmó la camiseta que tenía puesto, lo que le sacó una sonrisa al pequeño, quien se llevó un gran premio.

Cabe mencionar que Luis Díaz se ha caracterizado por tener este tipo de actos con los aficionados de la Selección Colombia, pues no es la primera vez que el guajiro es protagonista en este tipo de acciones, los cuales dejan ver la humildad y el gran corazón que siempre ha caracterizado al actual jugador del Liverpool.

Revancha contra Argentina y su mensaje a la afición

Luego del noble gesto, Luis Díaz atendió a los medios de comunicación previo a lo que será el juego contra la Selección de Perú. Allí, el guajiro hizo referencia a lo que será el compromiso contra Argentina y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a todos los seguidores colombianos.

¿Revancha ante Argentina?: “Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes. No tratamos de mirar que tenemos que sacarnos una espinita o que no se pudo ganar la final de la Copa América. Hay que mirar qué se puede mejorar de ese partido para ganarles. No hay inconveniente con eso, solo queremos jugar bien, sacar resultados, estar bien posicionados, mejorar lo que no se hizo bien. Se perdió una final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas”, concluyó.