¡Amor puro! Klopp y Mané le demostraron el gran cariño que le tienen a Luis Díaz frente a las cámaras

Para nadie es un secreto que el colombiano Luis Díaz fue una de las piezas más importantes del Liverpool para lograr la victoria frente a Benfica en el primer juego de cuartos de final de la Champions League. El guajiro logró asistencia y gol en esta fase del torneo internacional, convirtiéndose en el primer cafetero en lograr estos resultados en estas instancias de la Champions League.

Luego de finalizar el juego, varios compañeros de Díaz y el entrenador, reconocieron el gran trabajo del colombiano y le demostraron su gran cariño con acciones que da, entender que el delantero ya hace parte del Liverpool y que se ganó el cariño de su hinchada, sus compañeros y del entrenador.

Lea también: ¡Gran asistencia! Luis Díaz, protagonista en el segundo gol del Liverpool contra Benfica

El primero en demostrar el cariño al colombiano, fue Sadio Mané, quien, en medio de una entrevista del guajiro, la interrumpió para darle un abrazo sincero y fraternal, demostrando el cariño y el agradecimiento por la gran actuación que tuvo este martes 5 de abril, en el gramado de la casa del Benfica.

Sadio Mane interrupted Luis Diaz's interview to show him some love ❤️ pic.twitter.com/0W2o0S8t8X