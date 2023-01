Del desconsuelo a la élite mundial: 2022, año que vibró al ritmo del fútbol de Luis Díaz

A estas alturas, hace un año, Luis Díaz estaba en boca de la prensa de Portugal e Inglaterra por un posible desembarco en la Premier League. Su gran temporada en Porto lo hacían un talento especial que era seguido por ojeadores de Liverpool, Chelsea, Everton, Tottenham y Manchester United.

Seis meses antes, en junio, estuvo a punto de arribar a la ciudad de Liverpool para jugar con los 'toffees' como parte de un intercambio con James Rodríguez, pretendido en ese momento para regresar a los 'dragones'. Pero la operación convulsionó en las instancias finales a petición de ambos jugadores, pues sabían que había un destino mejor para ambos si esperaban un poco, aunque en el caso del '10' no fue así'.

Luis Díaz y Liverpool: the moment we've wating for...

Díaz a terminó de romper en 2021. Su salida en enero parecía inevitable a pesar de los esfuerzos de Porto para retenerlo hasta final de temporada y casi lo logran. El rumor que más hacía eco por su importancia era el interés de Liverpool a petición expresa de Jürgen Klopp, pero por la cantidad que pedía el conjunto portugués, los directivos de los 'reds' decidieron que grandes inversiones solo las iban a realizar en junio, por lo que para esa fecha analizarían el fichaje del colombiano, que no era el único y tampoco pica en punta dentro de la lista para reforzar la posición de extremo izquierdo.

Un efe dominó desembocó en el arribo de 'Lucho' en Anfield. En los últimos días del periodo de transferencias de enero, Tottenham abrió la chequera y envió una oferta que fue aceptada por Porto. La prioridad de Díaz y su entorno era Liverpool y por eso avisaron que de no presentarse una propuesta, aceptarían la de los 'spurs'. Klopp se decidió, insistió a los dueños y se movieron con una oferta que fue aprobada por todas las partes en cuestión de minutos y dejó a la de los londinenses en un segundo plano.

Hizo bien Luis Díaz y el tiempo lo demostró. El guajiro era la nota que le faltaba al fútbol rock & roll de Klopp, quien recibió a su nuevo pupilo con una sonrisa y un abrazo que presagiaba cuán importante iba a ser el jugador dentro del equipo. El DT alemán lo sabía, 'lucho' era la tuerca faltante para completar una máquina de equipo que quiere dominar el fútbol mundial.

La magia de Díaz no tiene que envidiarle nada a la propia de un futbolista brasileño. Picardía, atrevimiento, velocidad, regate, gambeta y gol, mucho gol. Una fórmula explosiva que Klopp supo sacarle bastante provecho desde el inicio. Los buenos juegan siempre y el colombiano no supo de adaptación para encajar a la perfección en Liverpool con solo un puñado de entrenamientos. Era su destino predilecto.

Su debut fue contra el Cardiff City en la cuarta ronda de la FA Cup. Jugó 32 minutos y eso le bastó para reportarse con una asistencia para la victoria 3-1. Luego llegó el estreno por Premier League y fue titular. En adelante se adueñó del puesto obligando a al entrenador a hacer un ajuste para pasar a Sadio Mané como delantero centro y desplazando al banquillo a Diogo Jota y a Roberto Firmino. "Oh Luis Díaz sends us fucking loco" empezó a retumbar en los rincones de Anfield como si fuese un himno al igual que el legendario "You'll never walk alone".

El salto de calidad que le dio Díaz al Liverpool -y viceversa- fue impresionante, incluso siendo el héroe en varios partidos para firmar un cierre de temporada espectacular y al que solo le faltó el título de la Premier League (lo pelearon hasta la última jornada) y el de Champions League (perdieron la final contra Real Madrid) para ponerle el moño al campañón del colombiano y del equipo 'red'.

Seis goles y cinco asistencias en 26 partidos, entre los que alzó los trofeos de FA Cup y de Copa de la Liga, fue el balance de Luis en sus primeros seis meses con el elenco de Anfield. Todo eso en medio de un golpe fuertísimo para él que fue la eliminación de la Selección Colombia de Catar 2022 en una penosa eliminatoria en la que el equipo nunca demostró estar a la altura a pesar de una camada de jugadores bastante buena. De los pocos que entonó en esa horrorosa sinfonía fue Díaz.

¿La temporada de la consolidación?

La ilusión de un desempeño aún mejor con Liverpool estaba puesta con una pretemporada bajo las ordenes de Klopp. La campaña empezó a la perfección con el título de la Community Shield frente al Manchester City, pero Premier los bajones empezaron a sentirse. Dos empates y una derrota en las primeras tres jornadas fueron un sacudón en Anfield de que algo no estaba andando bien. Quizás la poca renovación en la plantilla y la monotonía en la estrategia del DT que ya era una adivinanza cantada para los rivales, pero lo cierto es que los 'reds' perdían su color competitivo de a poco.

Como con Colombia, Luis Díaz fue de los únicos que no engranó en esa disfunción colectiva e individual y apareció en varios partidos para salvar la patria del Liverpool. Era el santo al que se encomendaba Jürgen Klopp, pero una patada durísima de Thomas Partey el 9 de octubre en un partido contra Arsenal, terminó de liquidar al equipo con la lesión de su mejor jugador. Una lesión de rodilla que iba mantener al guajiro fuera hasta después de Catar 2022. Lo único que querían todos es que comenzara de una vez el Mundial para así recomponer el camino.

En los primeros días de diciembre comenzó una mini pretemporada del club en Dubai con la sonrisa resplandeciente del técnico alemán y no era para menos, detrás de él estaba Luis Díaz de nuevo en forma y recuperado para volver a liderar al equipo al camino de la victoria. La alegría duró apenas dos días. El colombiano se quejó de nuevo por un dolor en la rodilla, viajó a Inglaterra para practicarse un examen médico y se confirmó lo peor: una en el ligamento colateral de la rodilla derecha y que lo obligó a someterse a una cirugía.

Una lesión que no arrebata la ilusión

Marzo es la fecha ponderada para el regreso de Díaz a las canchas. Ni en su peor pesadilla pensó terminar el año viendo a sus compañeros desde la tribuna y en muletas. La impotencia le resalta en la mirada, la misma que refleja sangre en sus ojos para volver recargado a revertir el mal momento de Liverpool en Premier League y tendrá motivos de sobra. La consolación fue haber quedado en el puesto 17 de la lista del Balón de Oro de los mejores jugadores del año. Tremendo

'Lucho' espera recuperarse a tiempo al menos para el juego de vuelta de los octavos de final de Champions League contra Real Madrid y estar en un nivel aún mejor para disipar dudas frente a Cody Gakpo, flamante fichaje del club y que apareció como bombero para apagar el incendio por la lesión del colombiano. El neerlandés llega justo después de firmar un gran Mundial con Países Bajos y era objetivo principal de los gigantes europeos para este mercado.

2023: inicia liderazgo de Luis Díaz en Colombia y Liverpool

¿Qué pasará? Luis Díaz no se despeina pensando en el futuro, así como hace un año no imaginaba recalar en Anfield para ser figura de los equipos más importantes de la historia y de los mejores en la actualidad. Confía en su talento, ese que lo sacó del hambre y la escasez que abunda en las polvorientas calles de Barrancas, en La Guajira.

En 2023 veremos una versión mejorada de 'Lucho', porque a los destinados a la gloria no le queda grande ningún reto y aparte de Liverpool, espera liderar ahora a la Selección Colombia a un nuevo mundial, como lo hicieron sus antecesores Falcao García y James Rodríguez. Ahora la responsabilidad es del '7' bravo, más bravo que nunca.