Luis Enrique sigue levantando polémica y recordó un gol suyo frente a Colombia

Luis Enrique es uno de los entrenadores más polémicos que se encuentran en el Mundial de Catar 2022, pues el DT español dejó afuera de su convocatoria a grandes jugadores que actúan en equipos muy importantes del mundo y la prensa de su país lo acabó por sus decisiones tan cuestionables.

El exentrenador del Barcelona ha sido bastante criticado por sus decisiones previas al inicio del Mundial. Sin embargo, Luis Enrique les cerró la boca a muchos periodistas españoles en su primera aparición en Catar 2022, pues ‘La Roja’ no tuvo ningún problema para propinarle la mayor goleada del campeonato, hasta el momento, a la Costa Rica del colombiano Luis Fernando Suárez.

Previo al inicio del campeonato mundial, Luis Enrique anunció a todos sus seguidores, especialmente a los españoles, que estaría realizando transmisiones en vivo vía Twitch para charlar con sus fanáticos acerca de los partidos que se van disputando en la Copa.

Su anuncio fue muy bien recibido por parte de sus seguidores, quienes diariamente le consultan algunos consejos para el fútbol aficionado. Además, muchos aprovechan para recordarle su época como jugador del seleccionado español y el Barcelona.

Luis Enrique fue un futbolista bastante modesto durante toda su carrera profesional en donde se destacó algunos años por ser pieza fundamental del Barcelona. El ahora entrenador de España también hizo parte de la selección nacional y ahora recordó cuál fue su mejor tanto como futbolista.

“No he sido de marcar muchos goles espectaculares. Me gustó mucho uno que le marqué a Colombia en las olimpiadas. Un gol muy chulo, que me dio un pase Kiko, la controlé con el pecho al borde del área y le hice una ‘vaselina’ al portero”, recordó.

Curiosamente Luis Enrique no era un jugador que protagonizara grandes obras de arte dentro de la cancha, pero en los Juegos Olímpicos de 1992 se enfrentó con Colombia y ahí realizó su mejor tanto, según él, en lo que fue su carrera deportiva.

El próximo domingo España se estará midiendo con Alemania en la segunda fecha del Mundial para ambos seleccionados. Dicho clásico europeo será definitivo para los dos elencos, pues por un lado los alemanes tienen la necesidad de sumar los tres puntos, mientras que 'La Roja', de ganar, avanzará a los octavos de final.