En video: ¿Bien anulado? El polémico gol de Ecuador que el árbitro invalidó

Al término de la primera parte en el partido entre Países Bajos y Ecuador, el equipo suramericano logró anotar un gol para poner el partido 1-1. Sin embargo, el árbitro del encuentro decidió anularlo debido a una posición indebida del jugador Porozo.

El gol fue anotado por Pervis Estupiñán, pero el juez lo invalido por un fuera del lugar del defensor central porozo.

Sin embargo, al ver la jugada, quedó en evidencia que Porozo no participó activamente en la jugada, por lo cual se puede argumentar que la anulación del gol no fue correcta. El juez no fue llamado a revisar la jugada en el VAR, lo que permite inferir que los árbitros decidieron que el central de Ecuador obstaculizó la visión del arquero de Países Bajos.

Vea la jugada:

⚽ FINAL DEL PRIMER TIEMPO 🔥



Con polémica se cierra esta primera mitad entre #ECU vs. #NED por la 2da fecha del grupo A en #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/Oo24eTjXRx — DSports (@DSports) November 25, 2022

En los primeros minutos de juego, tras un error en salida de Ecuador, el jugador Cody Gakpo marcó el 1-0 con un potente remate de pierna zurda. Con esto, termina la racha de siete partidos sin recibir gol de los suramericanos.