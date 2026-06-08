Luis Fernando Muriel, otro ídolo que volvió para ser campeón en el FPC

Luis Fernando Muriel escribió un nuevo capítulo en su carrera profesional al coronarse campeón del fútbol colombiano con Junior de Barranquilla. El delantero fue parte del plantel que logró imponerse a Atlético Nacional en la gran final de la Liga BetPlay 2026-I, consiguiendo así un título especial tras su regreso al país luego de una extensa trayectoria en el fútbol europeo.

El atacante nacido en Santo Tomás regresó al balompié colombiano con la ilusión de aportar su experiencia y jerarquía a uno de los clubes más importantes de la Costa Caribe. Meses después, ese objetivo se transformó en realidad con la conquista de un campeonato que le permite ampliar su palmarés y sumar un logro más a una carrera llena de momentos destacados.

La consagración tiene un significado especial para Muriel. Después de varios años compitiendo en algunas de las ligas más exigentes de Europa, el delantero volvió a Colombia y rápidamente logró convertirse en una pieza importante dentro del proyecto deportivo del conjunto barranquillero.

¿Cuántos títulos suma Luis Fernando Muriel en su carrera?

Con la obtención de la Liga BetPlay 2026-I, Muriel alcanzó el tercer campeonato de su trayectoria deportiva. El primero llegó durante sus años de formación en las divisiones menores del Deportivo Cali, donde hizo parte de un proceso que le permitió dar el salto al profesionalismo.

Posteriormente, consiguió el título más importante de su carrera cuando se coronó campeón de la Europa League con Atalanta. Aquella conquista representó uno de los momentos más destacados de su paso por el fútbol europeo y le permitió entrar en la historia del club italiano.

Ahora, el delantero suma una nueva celebración con la camiseta de Junior, un equipo que apostó por su experiencia y que encontró en él a un futbolista capaz de aportar calidad y liderazgo en momentos decisivos de la temporada.

Una tendencia que sigue creciendo en el fútbol colombiano

El caso de Muriel no es aislado. En los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente que futbolistas colombianos con recorrido internacional regresen al país y logren conquistar títulos con sus respectivos equipos.

Nombres como Adrián Ramos, Hugo Rodallega, David Ospina, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca forman parte de esa lista de jugadores que, tras construir una carrera en el exterior, volvieron al fútbol colombiano y terminaron celebrando campeonatos.

Este fenómeno ha fortalecido el nivel competitivo de la Liga BetPlay, ya que varios clubes han incorporado futbolistas con experiencia en torneos internacionales y en algunas de las ligas más importantes del mundo.

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La conquista de Junior frente a Atlético Nacional también confirma el impacto que pueden tener estos jugadores cuando regresan al país. En el caso de Muriel, su aporte fue fundamental para un equipo que terminó levantando el trofeo y que ahora celebra una nueva estrella.

Con este título, el delantero no solo amplía su historial de éxitos, sino que también se une a un selecto grupo de referentes colombianos que encontraron en su regreso al FPC una nueva oportunidad para seguir ganando y dejando huella en el fútbol nacional.