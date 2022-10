Luis Suárez y su recuerdo lleno de nostalgia al hablar de Messi y Neymar

En la historia del fútbol han existido grandes delanteros y parejas de atacantes, pero si hubo un trio que logró romper todos los récords en materia de goles y asistencias, y mostrando más allá del compañerismo, una amistad que hoy perdura, fue la famosa 'MSN' del Barcelona entre el 2014 y el 2017.

La delantera conformada por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr, por estadísticas, es la mejor delantera de la historia. Los tres suramericanos jugaron juntos en el equipo catalán durante tres temporadas, y ese tiempo les bastó para lograr unas cifras que difícilmente serán superadas.

Durante sus años en Barcelona, el equipo superó durante tres temporadas los 160 goles, (171 en 2014-15, 170 en 2015-16 y 167 en 2016-17) y solo ellos se bastaron para superan los cien todos los años (122, 131 y 110).

En la primera, Messi se fue hasta los 58 goles, con Neymar anotando 39 y Suárez 25 . En la 15/16 fue el el uruguayo el máximo goleador con 59, el argentino aportó 41 y el brasileño 31 marcando el tope conjunto en los 131. En su última temporada juntos , el trío se despidió con 54 del 'La Pulga', 36 del 'Lucho' y 20 de 'Ney'.

Amistad y compañerismo sin egoismo

Luis Suárez, quien actualmente milita en Nacional de Uruguay, habló con ESPN donde se sinceró sobre sus años en el Barcelona, donde compartió con Messi y Neymar y forjaron, más allá de un tridente letal, una amistad que hoy perdura.

El astro uruguayo recuerda con nostalgia aquel momento de su carrera, donde logró ganar una Bota de Oro, y este triunfo se lo atribuye a la ayuda de sus grandes amigos.

"Messi y Neymar me hicieron ganar una Bota de Oro. Leo me dejaba patear penales para que yo ganara el premio. Ambos llegaban al arco a definir y relojeaban dónde venía yo. No había ego de ninguno, los tres estábamos contentos y felices", dijo el delantero.