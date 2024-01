Luis Suárez: "He pasado por una depresión muy grande, con la lesión toqué fondo"

Los últimos años no han sido fáciles para Luis Suárez. Después de brillar con Real Zaragoza y Granada, el Olympique de Marsella desembolsó 10 millones de euros por su pase. Sin embargo, nunca pudo ganarse la confianza de Igor Tudor y volvió a España. El pasado mes de octubre sufrió una fractura de peroné con U. D. Almería y reveló que pasó "por una depresión muy grande".

Suárez, surgido en Itagüí Leones F. C., llegó al fútbol 'ibérico' con 19 años. Jugó en los filiales de Granada C. F. y Real Valladolid, hasta que un equipo de Segunda División se percató de su talento y proyección. En 2018, llega al Nàstic de Tarragona donde logró anotar seis goles en 37 partidos. Los 'leones' vieron su potencial y lo incorporaron a su plantilla.

La temporada 2019/20 fue consagratoria para Suárez, pues se reportó con 19 goles y seis asistencias en 39 partidos. Con Víctor Fernández encontró su mejor versión y dio el 'salto' a Primera. Granada C. F. lo contrató y disputó dos campañas de LaLiga: anotó 14 goles en 73 partidos.

Luis Suárez: de brillar en la Europa League a sufrir una pesadilla con Marsella

Con Granada, en ese entonces dirigido por Diego Martínez Penas, hicieron historia. Alcanzaron los cuartos de final de la Europa League 2020/21, luego de eliminar a Napoli (3-2) y Molde (3-2). Después se enfrentaron contra Manchester United, que terminaría siendo finalista, y fueron superados por 4-0.

Más allá de esa decepción, Suárez siguió dando de qué hablar en Europa y llegó al Marsella, uno de los grandes clubes de Francia. Tudor, su ex entrenador, no le dio las suficientes oportunidades y se terminó yendo, tras escasos 11 partidos (tres goles y una asistencia). En su regreso a España, empezó a ganar protagonismo con Almería hasta que sufrió una dura lesión en el empate 3-3 contra Granada.

¿Qué dijo Luis Suárez sobre la depresión que sufre?

"A día de hoy lo digo así, he pasado por una depresión, infinidad de cosas que han pasado en mi vida. Ha sido un verano muy complicado. Los directivos y el cuerpo médico lo saben y estoy muy agradecido a ellos porque se han portado de la mejor manera para entenderme en muchas ocasiones que no me he querido levantar de la cama, que no he querido venir a trabajar, de no querer hacer muchas cosas y no tener esa capacidad que antes sí tenía", empezó diciendo el delantero samario, de 26 años, en una conversación con 'Marca'.

"Yo creo que, sin la lesión, no habría llegado a tocar fondo porque estoy en el día a día y el fútbol me habría seguido llevando por las responsabilidades que tengo. Creo que la lesión también ha servido para reencaminar mi capacidad mental y para ver lo que está bien y lo que está mal", concluyó.

El domingo pasado volvió a las canchas después de la dura recuperación y se llevó una ovación por la hinchada del Power Horse Stadium. Este domingo se enfrentarán contra el Real Madrid y Suárez espera ver acción en el Santiago Bernabéu.