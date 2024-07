Luisa Blanco hizo historia y se clasificó a la final de gimnasia artística en París 2024

Con 22 años, Luisa Blanco debutó en los Juegos Olímpicos París 2024, realizando el All Around femenino en el Bercy Arena, compartiendo grupo con la panameña Hillary Heron, la norcoreana Chang Ok An y la portuguesa Filipa Martins.

La atleta colombiana se clasificó a la final de concurso completo en gimnasia artística, tras ocupar la posición 22 de la clasificación; la última disponible.

Con un puntaje de 51.698, Luisa se convirtió en la primera mujer en la historia del país en llegar a una final olímpica en esta modalidad, y en la segunda atleta después de Jossimar Calvo, quien también llegó a la final en Río 2016.

Los puntajes de Luisa Blanco en los Olímpicos de París

En la subdivisión 3, Luisa logró un resultado de 51.698 puntos. En el primer aparato, en su rotación, fue el salto. Con un mortal extendido de giro y medio, la atleta colombiana recibió 13.466 puntos. Esto la hizo merecedora del cuarto lugar.

En las barras asimétricas, Luisa obtuvo 12.833 puntos, y ocupó el tercer lugar por debajo de Martins y Chang.

El tercer aparato fue su oportunidad para sobresalir, demostrando una de sus especialidades: la viga de equilibrio fue el escenario de su rutina variada y la hizo merecedora de un puntaje de 12.766.

Piso fue el cierre de la presentación de Luisa. En esta modalidad obtuvo 12.633 puntos.