¡Lo adoran! La locura que desató 'Mane' Díaz en hinchas de Liverpool en la final de Copa

Después de un notorio bajón de rendimiento a finales del año pasado e inicios de este, Luis Díaz está volviendo a ser el hombre de moda en Liverpool. Sus recientes actuaciones están ayudando a que el equipo se mantenga firme en el liderato de la Premier League apenas por un punto por encima del Manchester City, y también fue clave en el título de la Copa de la Liga este domingo frente a Chelsea.

'Lucho' fue el figurón de los 'reds' en la final en Wembley. Tomó la batuta de líder en ataque tras las múltiples bajas que tiene el plantel por lesión, y realmente hizo la diferencia. Aunque no logró marcar, los ataques más peligrosos se fabricaron en sus pies y en varias oportunidades generó peligro sobre el arco rival.

Hace dos años cuando arribó a Liverpool, realmente pocos imaginaban que en este tiempo Luis Díaz iba a ganarse tanto cariño de parte de la hinchada. Su humildad y buen corazón ha hecho que lo amen más allá de sus enormes actuaciones dentro de la cancha.

Pero 'Lucho' no es el único Díaz que genera furor en Liverpool. 'Mane', su padre, también es aclamado por los hinchas y eso ha quedado demostrado durante estos meses desde que se radicó en Inglaterra tras su secuestro. En cada partido se ve cómo la afición disfruta con Luis Manuel celebrando los goles del equipo en un palco de Anfield o en la tribuna de otro estadio cuando juegan de visitante.

Por supuesto que 'Mane' no se perdió la final de la Copa de la Liga y fue uno de los espectadores de lujo en Wembley y por ese motivo, los hinchas no desaprovecharon oportunidad para sacarse una foto con él. El padre de Luis Díaz viajó desde Liverpool a Londres en tren, como un ciudadano del común más, y en el trayecto causó sensación entre los aficionados 'reds'.

En redes sociales se filtraron un montón de fotos de hinchas que se encontraron con Díaz Jiménez, quien iba solo y tomándose un par de bebidas para bajar los nervios de la tensión de ver a su hijo ad portas de levantar un nuevo título en Inglaterra. Para la felicidad de 'Mane' y de toda su familia, Luis Díaz salió campeón y sigue escribiendo su nombre en la historia del legendario club.

