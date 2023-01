Desgarrador relato de ‘Manga’ Escobar tras su condena por abuso sexual: “me iba a morir”

Luego tener varios problemas en Islandia y ser acusado y condenado por presunto abuso sexual contra una mujer, Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar ya se encuentra en el país, exactamente en la ciudad de Cali, dejando atrás los problemas legales que vivió durante los últimos meses.

El exjugador de Atléticos Nacional y Millonarios fue condenando a dos años y medio de presión en Islandia, ya que, según las autoridades de este país, el delantero se aprovechó de una mujer en estado de embriaguez durante su estadía en este país.

Tras varios meses pidiendo ayuda y dando a conocer su situación por las redes sociales, Manga logró salir de Islandia gracias a un acuerdo humanitario, el cual le dio la oportunidad para regresar a su país y volver a estar con todos sus familiares hace aproximadamente un mes y medio.

“Estoy en mi casa, en Cali. Afortunadamente, se llegó a un acuerdo y pude salir. Llegué a Cali hace un mes, estoy muy feliz con mi familia (...) El caso sigue abierto, pero hubo un arreglo por los derechos humanos. Lo que hicieron conmigo fue ilegal, me quitaron el pasaporte y me dejaron para morirme en la calle", afirmó el delantero colombiano en conversaciones con Deportes Sin Tapujos de la ciudad de Cali.

De igual forma, aseguró que el caso sigue abierto, afirmando que en Islandia se encuentra un abogado que lo representa y está al tanto del caso que le dejó muy malos recuerdos, ya que habla de una violación a los derechos humanos.

“El proceso sigue abierto, pero Islandia no hace parte de la Unión Europea, y tampoco tengo problema con la justicia aquí en Colombia, entonces eso es lo que me deja tranquilo (...) Yo dejé un abogado allá, pero no le doy mucha importancia a eso porque el abuso que cometieron conmigo fue supremamente grande. Le pedí ayuda al gobierno por todo lado, que me ayudaran por los derechos humanos, la verdad esperaba más de ellos y me tocó resolver a mí y hoy estoy aquí”, añadió.

En medio de lágrimas y conmovido por llegar al país, Manga le agradeció a Gustavo Quijano, miembro de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, el cual ayudó para que el delantero colombiano pudiera alcanzar el acuerdo humanitario.

“Eso fue hace dos meses. Fue un tema de supervivencia. Llegó un momento en que me iba a morir, ellos me decían que me fuera, pero que no me iban a entregar el pasaporte. Yo ni siquiera sé cómo salí (...) Quijano me ayudó mucho, el de la agremiación. También me encontré un amigo que era muy hincha de Millonarios, que tenía contactos en Islandia y España y gracias a él pude salir”, agregó.

“En Cali juego gratis”

Por último, el delantero habló sobre su futuro deportivo, asegurando que en los últimos días tuvo acercamientos con el Deportivo Cali, club de sus amores, y el cual se ofreció para jugar y ayudar al club ‘azucarero’ para salir de la crisis deportiva.

“Con el Cali hubo acercamientos, el presidente me dijo la situación del club, que no había dinero y le dije, ‘usted sabe que en el Cali juego hasta gratis’. Le dije que lo que más necesito es jugar, ayudar al club. Tuvimos una reunión en la oficina de él y quedamos pendientes de que me llamaba, hasta ahora no me ha llamado y estoy esperando”, finalizó el jugador colombiano.

Vea también: Carlos Antonio Vélez criticó a Frank Fabra por su peso y lo calificó como exjugador