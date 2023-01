¿Y Melissa? Familia de Matías Mier posó muy contenta con la nueva novia del futbolista

A pesar de que su futuro no estará en el fútbol colombiano, Matías Mier sigue generando todo tipo de noticias en los diferentes medios nacionales, ya que todo parece indicar que la futbolista no extraña para nada su relación con Melissa Martínez y, en cambio, estaría muy en serio con su nueva novia, la cual ya la presentó en su casa.

Antes de tomar vuelo rumbo a Indonesia para presentarse en su nuevo club, Matías Mier compartió un momento muy especial en familia y dejó claro que Melissa Martínez hace parte de su pasado, pues en medio de la reunión presentó a Valentina Rendón a sus padres, su nueva pareja y la cual posó muy contenta ante sus ‘nuevos suegros’.

Por medio de una fotografía publicada en la cuenta de madre del jugador uruguayo, se puede observar como Richard Mier y Rosa Codina, padres del jugador, posaron y compartieron un momento muy especial con Valentina Rendon, la cual fue muy bien recibida en la casa de los uruguayos y que ya comienza a formar parte de la familia Mier.

Con esta fotografía se confirma que el volante zurdo se encuentra muy bien con su nueva pareja sentimental, dejando claro que no hay ninguna posibilidad de volver con Melissa Martínez, a pesar de los rumores que fueron creciendo en los últimos días.

Ahora, se espera que Matías Mier defina si vivirá en Indonesia con su pareja sentimental o si van a tener una relación a distancia, pues vale recordar que el exjugador de Independiente Santa Fe firmó un contrato por un año en Indonesia y solo volverá a Colombia en una temporada de vacaciones.

Mier dejó a Colombia por ir al Indonesia

Según pudo conocer NoticiasRCN.com en ese momento, Mier tuvo interés formal por parte de dos clubes del fútbol colombiano que al parecer no llegó a buen puerto, pues el uruguayo comunicó este domingo que dejará el país para perseguir sus sueños. ¿A qué se referirá?

"Hoy me voy feliz del país que me acogió desde el primer día en que llegué, del lugar donde conocí miles de personas, donde viví momentos inolvidables y aprendí demasiado. Me voy de mi segunda casa Colombia. Solo queda decir GRACIAS. Este no es un adiós, es un hasta pronto porque me voy a cumplir mis sueños, pero volveré con la gente que amo", escribió en su cuenta de Instagram.