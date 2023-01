Mayer Candelo, picante: "Las hinchadas de Cali y Santa Fe son las que menos apoyan"

El presente de Deportivo Cali no es bueno y empezará la temporada 2023 con la mente de lleno en alejarse de los puestos de descenso. Todo esto después de un año deficiente en lo futbolístico y en el que pasaron por varios 'huracanes' con la hinchada, sobre todo con Mayer Candelo.

El equipo vivió una primera crisis luego de quedar en el último lugar de la tabla en el primer semestre de la liga bajo la batuta de Rafael Dudamel, quien dejó el puesto en el inicio del segundo certamen. Pensando que traer a un hombre de la casa era la mejor solución al incendio de ese momento, los directivos se inclinaron por Candelo para reemplazar al venezolano.

Sin embargo, el plan salió bastante mal. Mayer apenas ganó un partido de los 13 que dirigió y dejó al Cali en una crisis más grande de la que lo recibió. En su último encuentro, la hinchada invadió la cancha de Cortuluá para protestarle al plantel por los malos resultados.

"Las hinchadas de Santa Fe y Cali son las que menos apoyan"

En diálogo con Win Sports, Candelo recordó ese episodio y calificó a la hinchada del Cali como la más difícil, pero también como la que menos apoya a sus jugadores en el fútbol colombiano, al igual que la de Independiente Santa Fe.

"Siempre he dicho que los hinchas más difíciles somos nosotros (Deportivo Cali) y siempre he dicho que la de Santa Fe y Cali son las que menos apoyan a sus equipos”, dijo.

Sobre la situación vivida con la afición 'azucarera' en Tuluá, el ahora entrenador habló de cómo es ahora su día a día y la manera en la que lo tratan al salir a la calle, a lo que respondió sin ningún temor.

"Salgo a la calle tranquilo porque no le debo nada a nadie. No fui a Cali con las intenciones de hacer dinero. El dinero lo hice jugando fútbol. Como entrenador no ando buscado eso sino una oportunidad diferente", señaló.

"Después salí pagando los platos rotos de lo que pasó atrás. Sigo siendo hincha del Cali, aunque somos los más difíciles y todo eso era planeado para que pasará. Se hizo difícil trabajar", añadió.