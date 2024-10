Manuel Neuer se rinde ante el talento de Jhon Durán: "Golpeó muy bien la pelota"

El miércoles pasado, Aston Villa venció 1-0 a Bayern Múnich en un partido correspondiente a la segunda jornada de la Champions League 2024/25. Los dirigidos por Unai Emery celebraron en Villa Park gracias a un auténtico golazo de Jhon Durán. Manuel Neuer, quien se convirtió en una nueva víctima del delantero colombiano, dio detalles de la anotación.

Durán no fue titular contra el equipo de Vincent Kompany; sin embargo, necesitó nueve minutos para hacer diferencia en el marcador y demostrarle, una vez más, a Emery que está listo para tener más protagonismo en el equipo inglés. Al 70', el atacante surgido en Envigado reemplazó a Ollie Watkins.

Al 79', Pau Torres filtró un preciso pase y Durán le ganó la posición a Dayot Upamecano para quedar solo frente al guardapalos alemán. El delantero de la Selección Colombia le 'picó' el balón a Neuer y desató el júbilo en Birmingham. El 'cafetero' tuvo su estreno goleador en la máxima competición de la UEFA a nivel de clubes.

¿Qué dijo Manuel Neuer de Jhon Durán?

"La pelota la golpeó muy bien (Jhon Durán). Quizás podría quedarme dos metros más atrás, pero todavía no estaba seguro de si la recibiría. Ese es nuestro juego. No sé si el entrenador exige algo más, pero eso es básicamente. Ese es el juego que él también quiere ver (Vincent Kompany)", empezó diciendo el guardapalos de los 'bávaros', en unas declaraciones recogidas por 'Sky Sport'.

"Cualquiera que haya visto todos nuestros partidos hasta ahora sabe que jugué así en todos los partidos. Por eso es un poco nuestro juego", concluyó el '1' de la Selección de Alemania.

Jhon Durán habló del gol a Manuel Neuer

"Nunca lo vi (a Manuel Neuer), tengo el arco en los ojos y pateo sin mirar. He puesto la mano por el grande Upamecano, para ver donde estaba. Pero no he visto al portero”, fueron las palabras del prometedor atacante 'cafetero', en una conversación con 'CBS Sports'.