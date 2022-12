Maradona, un opositor de Scaloni: la vez que lo mandó a dirigir el "Mundial de motos"

Técnico interino promocionado al frente de Argentina, Lionel Scaloni se convirtió en campeón del mundo, dando a la 'Albiceleste' su tercera estrella. Ahora, el modesto y discreto piloto de la Scaloneta ya es una leyenda entre los entrenadores argentinos.

Ser comparado con un simple conductor de un bus donde los hinchas, al principio desafiantes, serían invitados a subir con el paso de los éxitos, resume la inesperada trayectoria de este exdefensa internacional, antiguo asistente de Jorge Sampaoli en el Mundial 2018.

Sin embargo, las críticas que acompañaron su designación en 2018, primero como interino, después de la marcha de Sampaoli tras la eliminación del Mundial ruso, en octavos de final contra Francia (4-3).

"No puede dirigir ni el tráfico", se burló la leyenda Diego Maradona ante los medios.

Diego Maradona, opositor de Lionel Scaloni

Las declaraciones de la leyenda argentina se retoman cuando Diego Maradona, técnico de Dorados de Sinaloa en su momento, apuntó contra el técnico que años después sacó a su Selección nuevamente campeón de un Mundial.

“Hoy estoy hablando del Tata (Martino) acá. Nosotros, los argentinos, tenemos al muchacho este Scaloni, que repito, no tiene la culpa de estar ahí, a Scaloni lo empujaron a estar ahí. El problema es que él se crea técnico mañana y diga que quiere ir al Mundial. ¡No, no! Puede ir al Mundial de motociclismo, de fútbol no. A mí me da mucha bronca que tengamos que depender de un jugador que no sé si tendrá títulos y dejemos que al Tata Martino se lo lleven los mexicanos"

Años después y en este momento donde Scaloni le dio la tercera estrella a Argentina, las declaraciones de Maradona se han vuelto virales y aún más, cuando en su momento Diego siendo técnico de Argentina en el Mundial de Sudáfrica, cayó goleado 4-0 contra Alemania en los cuartos de final.